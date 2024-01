Apple autorise les paiements externes sur l’App Store suite au conflit avec Epic

L’App Store d’Apple permettra désormais aux développeurs d’utiliser des plateformes de paiement externes, après que la Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre son appel dans la bataille juridique qui l’opposait à Epic Games.

Désormais, certaines applications iPhone comportent désormais des liens sortants pour les achats in-app. Lorsque vous ouvrez l’un de ces liens, vous recevez un avertissement : Apple vous indique qu’elle n’est pas responsable de la confidentialité ou de la sécurité de vos achats sur le web. Cet avertissement est tout à fait raisonnable, mais il ne doit pas vous dissuader d’acheter des articles en dehors de l’App Store.

Le fabricant de l’iPhone a mis à jour sa politique aux États-Unis, permettant aux développeurs de contourner le système de paiement d’Apple, qui prélève une commission de 15 % ou de 30 %. Toutefois, le géant de la technologie a déclaré qu’il essaierait toujours de percevoir une part de revenus de 12 % ou 27 % pour les développeurs qui choisissent de ne pas utiliser le système d’Apple.

Selon les lignes directrices, les développeurs peuvent demander à bénéficier d’un droit leur permettant d’inclure des boutons, des liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat autres que les achats in-app. Les lignes directrices précisent que « les développeurs peuvent demander à bénéficier d’une autorisation pour fournir un lien dans leur application vers un site Web dont le développeur est propriétaire ou responsable afin d’acheter de tels articles », ajoutant que cette autorisation est limitée à une utilisation dans l’App Store iOS ou iPadOS sur le site américain.

La Cour suprême avait refusé d’examiner la contestation par la société de Cupertino de décisions de tribunaux inférieurs qui avaient estimé que certaines des règles de la boutique pour les applications achetées sur plus d’un milliard d’iPhone constituaient une concurrence déloyale au regard de la loi californienne. Les juges ont également rejeté l’appel secondaire d’Epic, mais l’action d’Apple a chuté de plus de 2 % au début de la journée de mardi.

Dans une série de messages publiés sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le fondateur et PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que le plan d’Apple restait anticoncurrentiel. Il a ajouté que l’entreprise contesterait le « plan de conformité de mauvaise foi » d’Apple devant le tribunal de district.

A quick summary of glaring problems we’ve found so far:

1) Apple has introduced an anticompetitive new 27% tax on web purchases. Apple has never done this before, and it kills price competition. Developers can’t offer digital items more cheaply on the web after paying a… pic.twitter.com/YkHuapG7xa

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 16, 2024