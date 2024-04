Vérification gratuite sur X pour les influents : Le nouveau coup de maître de Musk

Dans un mouvement stratégique visant à récompenser l’influence et l’engagement sur sa plateforme, anciennement connu sous le nom de Twitter, X, a commencé à attribuer des abonnements Premium et Premium Plus gratuits aux utilisateurs possédant un grand nombre d’abonnés vérifiés. Cette initiative, récemment annoncée par Elon Musk, marque une évolution significative dans la manière dont la vérification et les privilèges y sont attribués.

Mercredi, plusieurs utilisateurs de X ont rapporté avoir remarqué le retour du célèbre badge bleu « Vérifié » à côté de leurs noms d’utilisateur, sans souscrire aux niveaux d’abonnement payants de la plateforme. Musk avait précisé que les comptes avec plus de 2 500 « abonnés vérifiés » bénéficieraient d’un abonnement Premium gratuit, tandis que ceux dépassant les 5 000 abonnés obtiendraient le Premium Plus sans frais.

Avant la reprise de la plateforme par Musk, le symbole de vérification était principalement réservé aux célébrités, politiciens, journalistes, et autres personnalités publiques. Avec l’introduction de la vérification payante, ce label est devenu accessible à tous, moyennant un abonnement Premium. Les utilisateurs préalablement vérifiés qui refusaient de payer perdaient leur badge de vérification, jusqu’à ce que Musk intervienne personnellement pour des figures telles que Steven King et LeBron, étendant la vérification à de nombreux comptes suivis par plus d’un million de personnes, y compris ceux de personnes décédées ou n’ayant pas demandé la vérification.

Aujourd’hui, il semble que de nombreux comptes influents sur X, déjà suivis par des dizaines voire des centaines de milliers d’utilisateurs, obtiennent à nouveau le badge de vérification, qu’ils le souhaitent ou non.

X, la reconnaissance enfin prise en compte !

Les utilisateurs de X qui ont été vérifiés dans le cadre de ce nouveau système ont reçu le message suivant, selon une capture d’écran de Peter Kafka de Business Insider.

Cette décision pourrait redéfinir la dynamique de la plateforme, soulignant l’importance de l’engagement et de l’influence réelle plutôt que de la capacité à payer pour un statut. En récompensant les utilisateurs ayant un impact significatif, X cherche non seulement à enrichir la qualité des interactions sur la plateforme, mais aussi à encourager une plus grande activité et participation de la part de ses utilisateurs les plus influents.