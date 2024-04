Elon Musk propose des frais d’inscription sur X pour éradiquer les bots

Elon Musk prévoit d’introduire une modeste contribution financière pour les nouveaux utilisateurs de X souhaitant publier sur la plateforme, dans le but de contrer les bots.

Selon lui, c’est la seule façon de stopper « l’assaut des bots », car les intelligences artificielles actuelles et les fermes de trolls peuvent facilement contourner les systèmes de vérification comme les CAPTCHA.

Toutefois, cette mesure serait temporaire : après trois mois, les nouveaux comptes pourraient publier sans frais. Comme c’est souvent le cas avec les annonces relatives à ce réseau social, les détails précis sur la mise en œuvre de cette politique ou le coût exact pour les nouveaux membres ne sont pas encore disponibles.

En octobre dernier, X a commencé à facturer 1 dollar par an aux nouveaux utilisateurs non vérifiés en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Ces utilisateurs pouvaient lire les publications, mais ne pouvaient pas interagir sans payer. Il est possible que Musk envisage d’appliquer une politique analogue dans d’autres régions.

Plus tôt ce mois-ci, X a annoncé une grande purge de comptes spam, prévenant les utilisateurs que leur nombre d’abonnés pourrait diminuer. Cette mesure vise à mieux combattre le problème des bots.

X, vers la suppression des bots

Bien que Musk ait souvent évoqué la lutte contre les chatbots, l’année dernière, X a mis à jour sa politique pour permettre l’utilisation des publications publiques pour entraîner des algorithmes d’apprentissage machine ou des modèles d’intelligence artificielle. De plus, en juillet 2023, Musk a indiqué que sa société d’IA, xAI, utiliserait également les publications publiques pour l’entraînement de modèles.

Plus tôt ce mois, xAI a rendu son chatbot Grok accessible aux utilisateurs Premium de X, qui paient 9,60 euros par mois, alors que ce service était auparavant disponible pour ceux qui payaient 16 dollars par mois pour le niveau Premium+. La semaine dernière, Fortune a rapporté que X prévoyait de rendre Grok disponible pour aider les utilisateurs à composer des posts.