Copilot de Microsoft: Une évolution majeure avec GPT-4 Turbo

Microsoft a récemment annoncé des améliorations notables de son assistant intelligent Copilot pour Microsoft 365, enrichissant ainsi son offre de services cloud incluant des applications telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook et le stockage OneDrive.

Jordi Ribas, vice-président corporatif de Microsoft, en charge de l’ingénierie et du produit pour Copilot et Bing, a partagé les nouveautés sur la plateforme X. Dès maintenant, les utilisateurs de Copilot pour Microsoft 365 bénéficieront d’un accès prioritaire à GPT-4 Turbo, assurant des réponses plus rapides et complètes, enrichies par des données Web et professionnelles. Les limitations de chat sont supprimées et la capacité de téléchargement de fichiers est augmentée.

Cette évolution fait suite à la décision d’OpenAI, allié de Microsoft, de rendre son modèle GPT-3.5 accessible gratuitement et sans limitation, incitant Microsoft et d’autres fournisseurs d’IA à améliorer leurs services payants comme Copilot.

Microsoft a également rendu son outil personnalisable Copilot GPT Builder accessible à tous les abonnés de Copilot Pro, élargissant ainsi les fonctionnalités de son assistant AI phare.

Selon Ribas, Copilot dans Microsoft 365 démarrera désormais automatiquement avec GPT-4 Turbo, offrant une “fenêtre de contexte” bien plus large pour l’entrée de prompts, allant jusqu’à 128 000 tokens contre 32 768 pour les anciens modèles GPT-4. Les utilisateurs de Copilot 365 profiteront aussi de messageries illimitées et de chats illimités par conversation, améliorant considérablement l’interaction avec l’assistant.

Copilot, protection des données commerciales

Microsoft a souligné que Copilot est équipé d’une protection des données commerciales, utilisant son système Entra ID pour anonymiser et chiffrer le trafic Web des utilisateurs hors de leur entreprise avant son envoi à Copilot et GPT-4, garantissant ainsi une sécurité accrue.

Cette initiative vise à rassurer les clients sur la sécurité de leurs données lors de l’utilisation de ses outils d’IA, un enjeu crucial pour Microsoft face aux préoccupations mondiales en matière de cybersécurité.

Perspectives Futures

Dès le mois prochain, Copilot offrira également 100 “boosts” quotidiens pour la génération rapide d’images depuis son outil Designer AI, propulsé par DALL-E 3 d’OpenAI, réduisant significativement l’attente pour la création d’images.

Copilot pour Microsoft 365 est disponible à 28,10 euros (HT) par utilisateur et par mois, nécessitant un engagement annuel et un abonnement à Microsoft 365 Business Standard, Business Premium, E3, E5, ou Office 365 E3 ou E5.