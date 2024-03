X prépare un accès gratuit Premium pour les influents de la plateforme

Elon Musk a annoncé que désormais, certains utilisateurs de X (anciennement Twitter) auront accès aux fonctionnalités X Premium sans avoir à les payer. L’accès gratuit sera appliqué automatiquement aux comptes, selon son tweet, mais seulement s’ils sont éligibles en atteignant certains seuils minimums.

Certains utilisateurs bénéficieront également d’un accès gratuit aux fonctionnalités Premium+, qui constituent un niveau supérieur à l’offre Premium normale, notamment l’accès à des éléments tels que le chatbot Grok, moins restrictif, et l’absence de publicités.

On ne sait pas exactement ce qui a inspiré ce changement et s’il restera tel quel dans les semaines à venir. Musk a l’habitude d’annoncer de nouveaux plans et changements sur X, pour ensuite les affiner ou les rejeter. Néanmoins, cette nouvelle pourrait suffire à ramener certains utilisateurs sur la plateforme, car le fait d’atteindre le nombre minimum d’abonnés leur permettra d’obtenir la coche bleue vérifiée, autrefois très convoitée, sans avoir à payer.

Ce ne serait pas la première fois que certaines personnes obtiennent la coche bleue gratuitement — à un moment donné, X l’appliquait aux comptes de certaines célébrités sans leur demander.

X Premium offre plusieurs avantages importants

Selon Musk, les comptes qui ont au moins 2500 abonnés vérifiés auront accès à X Premium même s’ils ne se sont pas inscrits. Pour obtenir un accès gratuit aux fonctionnalités Premium+, il faudra toutefois avoir au moins 5 000 abonnés vérifiés. On ne sait pas encore s’il y aura une période de grâce pendant laquelle les fonctionnalités resteront disponibles pour tenir compte des petites fluctuations des abonnés lorsqu’ils sont proches du seuil, mais de tels détails arriveront probablement dans les jours à venir. À quoi peuvent s’attendre les utilisateurs qui répondent aux critères d’éligibilité ?

Alors que les utilisateurs X « de base » ont accès à ce que l’entreprise appelle les fonctionnalités premium « essentielles », notamment la possibilité de définir des icônes d’application personnalisées et de publier des messages plus longs que ce qui était possible à l’époque de Twitter, l’abonnement Premium ajoute des éléments tels que le partage des revenus, moins de publicités en général, et la coche bleue.

L’abonnement Premium+ est celui qui offre le plus de fonctionnalités, celles qui intéresseront le plus les créateurs et les utilisateurs expérimentés. Il s’agit notamment de l’accès à Grok (dans les territoires concernés), de l’accès à la chronologie « Abonnemens » et de la suppression des publicités dans la partie « Pour vous » du fil d’actualité.