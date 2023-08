Des images de SpaceX montrent l’impressionnante puissance de la fusée Starship

SpaceX a partagé une série d’images spectaculaires capturées lors d’un récent essai statique de son Super Heavy, la fusée la plus puissante jamais construite. Elles montrent l’étonnante force des 33 moteurs Raptor de la fusée qui propulseront le Super Heavy vers le ciel lors de son deuxième vol d’essai après l’échec de sa tentative d’atteindre l’orbite en avril.

Le premier étage de la Super Heavy et l’étage supérieur du vaisseau spatial Starship sont collectivement connus sous le nom de Starship, et SpaceX prévoit de l’utiliser pour transporter des membres d’équipage et du fret vers la Lune, Mars, et peut-être au-delà.

La NASA a déjà demandé à SpaceX d’utiliser une version modifiée du vaisseau Starship pour le premier alunissage d’un astronaute depuis 1972, dans le cadre de la mission Artemis III, actuellement prévue pour 2025.

Mais, SpaceX doit encore effectuer de nombreux tests pour respecter cette date.

Le premier lancement du Super Heavy et du Starship il y a quatre mois depuis la base Starbase de SpaceX à Boca Chica, au Texas, s’est terminé quelques minutes après le lancement lorsqu’une anomalie a incité les contrôleurs à faire exploser la fusée en plein vol.

L’immense pression et la chaleur des moteurs Raptor ont également endommagé la rampe de lancement, ce qui a incité les ingénieurs à créer un nouveau déflecteur de flammes refroidi à l’eau, un système de déluge d’eau en acier conçu pour dévier l’énorme chaleur et la force générée par la fusée lorsqu’elle quitte le sol.

Le récent exercice de tir statique de SpaceX a permis de tester non seulement les moteurs de la fusée, mais aussi la nouvelle conception de la rampe de lancement, qui a semblé résister confortablement à la mise à feu des moteurs.

La société de vols spatiaux espère relancer le Starship dans les mois à venir, mais elle doit d’abord obtenir l’autorisation de l’administration fédérale de l’aviation.

Elon Musk, PDG de SpaceX, a récemment tweeté qu’il y avait « ~50 % de probabilité d’atteindre la vitesse orbitale » pour le prochain vol d’essai, ajoutant que « même arriver à la séparation des étages serait une victoire ».

Preparing for next Starship flight! This time, I think we have ~50% probability of reaching orbital velocity, however even getting to stage separation would be a win. https://t.co/MUS8EZtyYy

—Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023