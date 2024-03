Apple Vision Pro : Prêt pour une conquête mondiale ?

Le casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple, dévoilé en 2023 au prix de 3 499 dollars, a initialement été mis sur le marché américain. Cependant, de récentes découvertes dans le code du système d’exploitation visionOS suggèrent que l’entreprise se prépare à élargir l’horizon de son Vision Pro, visant un déploiement international.

Repéré par MacRumors, le code révèle une prise en charge des claviers pour diverses langues, notamment le cantonais traditionnel, le chinois simplifié, l’anglais (Australie, Canada, Japon, Singapour, Royaume-Uni), le français (Canada, France), l’allemand, le japonais et le coréen.

Cette diversification linguistique pointe vers une commercialisation dans des pays correspondants, marquant une étape significative pour Apple dans la démocratisation de son produit innovant.

L’analyste renommé Ming-Chi Kuo et le spécialiste Apple Mark Gurman ont tous deux indiqué que malgré le lancement initial exclusif aux États-Unis, Apple envisageait d’introduire le Vision Pro dans d’autres marchés tels que la France, l’Allemagne, l’Australie, la Chine, Hong Kong, le Japon et la Corée. De plus, des plans pour une expansion au Royaume-Uni et au Canada ont été évoqués, anticipant une disponibilité accrue à la fin de 2024.

Apple, soucieux de perfectionner le déploiement de ce produit avant-gardiste, prend des mesures méticuleuses pour assurer une expérience utilisateur optimale. La nécessité d’un ajustement précis et d’une démonstration adéquate en magasin souligne l’approche réfléchie de l’entreprise dans l’introduction de technologies révolutionnaires aux consommateurs.

Une annonce à la WWDC ?

Les commentaires plus récents de Kuo suggèrent qu’Apple pourrait accélérer le lancement international du Vision Pro, potentiellement avant la conférence mondiale des développeurs en juin. Cette anticipation crée un buzz autour de l’avenir du Vision Pro, renforçant l’excitation pour ce que beaucoup considèrent comme le futur de la technologie immersive.

Apple n’a pas encore confirmé officiellement ces plans, mais les indices du système visionOS alimentent les spéculations et l’enthousiasme pour une expansion globale. Les adeptes de la marque et les technophiles du monde entier restent donc en attente, espérant que le Vision Pro sera bientôt accessible dans leur pays.