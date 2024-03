Votre guide complet du stockage de données : cloud contre local

Dans une ère où l’informatique est au cœur de presque tout ce que nous faisons, les êtres humains génèrent un nombre incroyable de fichiers numériques.

Que ce soit les photos et vidéos qui remplissent nos smartphones, les films et musiques téléchargés, ou les documents qui encombrent nos ordinateurs portables, il est crucial de sauvegarder et de stocker nos données sur nos PC, smartphones et autres appareils numériques. Le secteur technologique propose deux solutions : le stockage local et le stockage sur le cloud.

La différence principale entre le stockage en cloud et le stockage local est que le premier stocke vos fichiers sur Internet, tandis que le second les conserve en votre possession physique. Bien que cela soit une simplification, c’est un bon point de départ pour ceux qui cherchent à choisir entre les deux.

Cet article discutera des grandes lignes de ces deux solutions de stockage, incluant leurs différences fondamentales, leurs forces et faiblesses, et les moyens de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Le « cloud » est en fait un mot fantaisiste pour désigner l’Internet

Le stockage en cloud est essentiellement une manière élégante de désigner le stockage de données sur Internet, permettant aux utilisateurs d’accéder au stockage en cloud sur Internet ou d’autres protocoles de réseau. C’est un pilier de la vie numérique, utilisé pour tout, des photos personnelles à la gestion de l’Internet mondial. Les consommateurs numériques ordinaires rencontrent le stockage en cloud à travers diverses solutions en réseau pour sauvegarder leurs fichiers personnels, avec des géants technologiques proposant leurs propres solutions.

À l’inverse, le stockage local signifie que les données sont stockées directement sur des appareils que vous possédez physiquement. Cela inclut le stockage intégré de votre ordinateur, téléphone ou tablette, ainsi que des supports comme les SSD, les clés USB, et les médias plus anciens comme les CD ou les cartes SD.

Il est également possible de créer son propre système de stockage en cloud en connectant des disques locaux à un réseau local ou à l’internet. C’est ce qu’on appelle le stockage en réseau (NAS), mais bien qu’il s’agisse d’une option solide pour certaines personnes, on ne nous concentrera pas sur ces configurations dans cet article. En bref : Le stockage en cloud est un disque dur sur lequel vous pouvez enregistrer des données même s’il n’est pas physiquement connecté à votre appareil.

Une question de confiance

Pour comprendre les avantages et les inconvénients du stockage local par rapport au stockage dans le cloud, essayons une hypothèse. Imaginons que vous surpreniez les premiers mots de votre fille sur une vidéo de votre smartphone. Vous êtes ravi, mais aussi inquiet : que se passera-t-il si le téléphone tombe en panne ? Pour l’instant, la vidéo n’existe que sur le téléphone. Comment pouvez-vous conserver ce précieux souvenir de famille ?

Vos options de stockage local pour la vidéo comprennent tous les lecteurs que vous possédez : clés USB, cartes SD, CD. Pour une sauvegarde dans le cloud, vous pouvez la télécharger sur Google Drive, Dropbox ou un autre fournisseur de services de stockage dans le cloud. Aucune de ces options n’est parfaite. Dans les deux cas, il est toujours possible de perdre la vidéo, mais c’est moins probable.

Ainsi, choisir entre le stockage en cloud et le stockage local revient souvent à peser la commodité contre la confiance. Vous avez davantage de contrôle sur les données stockées localement, mais elles sont également plus susceptibles de se perdre ou de se détériorer. Les fournisseurs de cloud, quant à eux, possèdent des technologies avancées et des systèmes redondants pour protéger vos données, bien qu’ils ne soient pas aussi investis personnellement dans leur sécurité.

En termes de sécurité, les fournisseurs de cloud ont des systèmes robustes, mais les violations se produisent. Cependant, les données stockées localement peuvent également être perdues, corrompues, ou volées. La sécurité de vos données locales dépend de votre capacité à les protéger, tandis que la sécurité du stockage sur le cloud dépend de la fiabilité du fournisseur.

Le coût est un autre facteur distinctif. Le stockage local implique souvent un coût initial élevé, mais une fois acheté, il est à vous pour toujours. Le stockage en cloud, en revanche, fonctionne généralement sur un modèle d’abonnement, ce qui peut sembler moins cher à court terme, mais s’accumule avec le temps.

L’accessibilité, un choix à faire

L’accessibilité varie également : le stockage en cloud nécessite une connexion Internet, tandis que le stockage local est toujours accessible tant que vous l’avez avec vous.

Le facteur décisif est la fréquence à laquelle vous vous retrouverez sans connexion Internet et aurez besoin de vos fichiers. Si vous ne prévoyez pas de les ouvrir en dehors de votre domicile, de votre bureau ou du café, vous préférerez probablement le stockage en cloud. En revanche, si vous souhaitez accéder à vos fichiers dans des lieux moins connectés, vous aurez peut-être besoin d’un stockage local.

Le partage de fichiers est un autre élément à prendre en considération. Si vous devez souvent envoyer des fichiers à des personnes qui ne sont pas physiquement proches de vous, il est presque toujours plus facile de partager des fichiers stockés dans le cloud. Le fichier étant déjà hébergé en ligne, le destinataire n’a plus qu’à le télécharger. En revanche, vous devrez télécharger un fichier local avant de le partager, ce qui signifie souvent que vous le placerez de toute façon dans le cloud.

Meilleure pratique, une combinaison des deux ?

Et pour une tranquillité d’esprit, la meilleure pratique pourrait être d’utiliser une combinaison des deux, profitant ainsi des avantages uniques de chaque méthode.

Pour résumer, la décision entre le stockage en cloud et le stockage local dépend de vos besoins spécifiques, de vos préoccupations en matière de sécurité, de votre budget et de la manière dont vous accédez à vos fichiers. Une évaluation attentive des avantages et inconvénients de chaque option vous guidera vers la solution de stockage la plus adaptée à votre situation.

Si des restrictions budgétaires ou techniques vous empêchent d’utiliser à la fois le stockage dans le cloud et le stockage local, tenez compte de toutes les différences exposées dans cet article et déterminez vous-même ce qui correspond le mieux à vos besoins. Pour l’étudiant au rythme effréné, le stockage dans le cloud peut être la solution — il peut même être fourni gratuitement avec le compte de messagerie électronique de l’école. Pour un professionnel de haut niveau manipulant des données sensibles, le stockage local peut offrir un meilleur contrôle sur la gestion des fichiers.