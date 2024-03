Nintendo Switch 2 : date de sortie, prix et spécifications

Nous savons que la Nintendo Switch 2 arrive, jusqu’à récemment, nous pensions même qu’elle arriverait en 2024, mais il semble maintenant que les plans ont été mis en attente par Nintendo jusqu’au début de 2024, non seulement pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’approvisionnement de la nouvelle console, mais aussi pour s’assurer qu’il y a une bibliothèque de jeux digne de ce nom disponible au lancement également.

Depuis le lancement de la Switch originale le 3 mars 2017, et les lancements ultérieurs de la Switch Lite (20 septembre 2019) et de la Switch OLED (6 juillet 2021), c’est le plus long délai d’attente pour un nouveau matériel de Nintendo depuis la Wii U fin 2012.

Quelle est la date de sortie de la Switch 2 ?

Alors que Nintendo continue de garder le silence radio sur une fenêtre de sortie ferme pour la Switch 2, les fuites et les rumeurs peuvent être mises ensemble pour pointer fortement vers une sortie au premier trimestre 2025.

Cela semble avoir définitivement changé, car les histoires de Nintendo commandant des panneaux d’affichage et montrant des prototypes de matériel à la Gamescom en septembre 2023 ont été confirmées depuis longtemps. La décision de retarder la sortie de la Nintendo Switch 2 jusqu’en 2025 a durement touché les actions de Nintendo à l’époque, car les marchés ont réagi à la nouvelle, en particulier avec les rumeurs concernant la concurrence de la nouvelle PlayStation 5 Pro et du futur matériel Xbox à l’horizon.

Quel est le prix de la Nintendo Switch 2 ?

La Switch OLED coûtant actuellement autour de 310 euros si vous ne trouvez pas de réductions, on peut supposer que la Switch 2 ne sera pas vendue à un prix inférieur. Comme il n’y a pas encore de fenêtre de lancement confirmée, il va sans dire qu’il n’y a pas encore de prix de vente conseillé, mais les deux devraient être dévoilés en même temps, peut-être au cours des deux prochains mois.

Avec la rude compétition qui s’annonce sur le marché, il se peut que Nintendo ait une certaine marge de manœuvre, même si le géant japonais a bien sûr la possibilité de subventionner les prix du matériel car elle prélève une partie de la vente de tous les jeux sur la console, ce qui constitue une source de revenus dont les consoles portables PC n’ont pas le luxe de disposer.

Un dernier problème qui pourrait entraîner un prix de départ plus élevé que prévu est que le monde n’est plus le même en ce qui concerne l’électronique et les composants qu’avant 2017, avec une pénurie mondiale de pièces et une augmentation du coût de ce qui est disponible.

Quelles sont les caractéristiques de la Nintendo Switch 2 ?

Outre la date de sortie, c’est le domaine de la Switch 2 qui intéresse la plupart des gens, et aussi où les fuites sont susceptibles d’être les moins fiables. Parmi les plus probables, il semblerait que Sharp fournisse des écrans LCD à Nintendo depuis la mi -2023 et qu’il s’agisse d’un modèle de 8 pouces. Cela lui donnerait un écran plus grand que ses rivaux portables PC, bien que revenir à l’écran LCD à partir d’un modèle OLED puisse être considéré comme un choix étrange, cela réduirait les coûts, permettrait des mises à niveau plus tard dans la ligne, et améliorerait la durée de vie de la batterie.

Les spéculations suggèrent que la Switch 2 sera équipée de puces graphiques personnalisées fabriquées par Nvidia — les T239.

D’autres rumeurs suggèrent que la Switch 2 pourrait être livrée avec seulement 8 Go de RAM, ce qui me semble peu, mais pourrait être atténué en fonction du type de RAM fourni avec le chipset personnalisé de Nvidia.

Il est important de noter qu’il est actuellement prévu que la Switch 2 soit rétrocompatible avec les jeux Switch existants. En supposant que cela signifie que nous pouvons nous attendre au même format lorsqu’il s’agit de cartouches, il sera intéressant de voir si le nouveau design peut stocker plus de données sur eux.

Nintendo ayant également tenu à fermer l’émulateur Switch Yuzu récemment, cela pourrait également indiquer des similitudes dans l’architecture de protection des jeux.

Concurrence de la Nintendo Switch 2

Depuis les débuts de la Switch originale, le paysage des consoles portables a changé avec l’arrivée d’ordinateurs de poche basés sur PC, tels que la Steam Deck basée sur SteamOS et les ROG Ally, MSI Claw et autres, basés sur Windows 11. Bien que Nintendo ait une base de fans fidèles et un grand catalogue de jeux exclusifs et d’IP, sa console portable a maintenant une concurrence qui n’existait tout simplement pas en 2017.

Actuellement, rien sur le marché n’a la facilité de prendre une Switch et de jouer, mais cela changera sans aucun doute à mesure que les fabricants de PC s’attaqueront à la technologie de la console portable dans les itérations futures.

Toute nouvelle console vit ou meurt grâce à sa bibliothèque de jeux — pas nécessairement au lancement, surtout si elle est rétrocompatible, mais Nintendo voudra certainement s’assurer qu’il a une ou deux de ses marques prêtes avec un nouveau jeu pour le lancement. Il n’y a aucune chance que ce soit un nouveau jeu Zelda, et nous venons juste d’avoir Super Mario Bros. Wonder, mais quelque chose comme un nouveau F-Zero serait cool, et Mario Kart 9, quelqu’un ?