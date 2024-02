Nintendo Switch 2 : vers une sortie au premier trimestre 2025

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo repousse la sortie de son très attendu successeur de la Switch. Selon des informations internes obtenues par Nikkei, la Switch 2 sera désormais lancée en mars 2025 plutôt qu’à la fin de 2024, comme prévu initialement.

Cette décision de report prend sûrement de court de nombreux fans impatients de découvrir le prochain dispositif de jeu de nouvelle génération. Alors que des rumeurs circulaient déjà sur le lancement imminent de la « Nintendo Switch 2 », il semblerait que les aficionados devront patienter un peu plus longtemps pour acquérir la nouvelle console.

D’après le rapport, la future console conservera la fonctionnalité portable qui a fait le succès de la Switch originale, mais avec des améliorations significatives.

L’une des principales mises à niveau sera un écran plus grand, promettant une expérience de jeu plus immersive pour les utilisateurs. Nintendo semble également se concentrer sur la rationalisation des ventes initiales de la nouvelle machine et donner davantage de temps aux développeurs de jeux pour créer des titres captivants pour la plateforme.

Pour augmenter le potentiel de vente du successeur de la Switch, Nintendo envisage d’utiliser des propriétés intellectuelles populaires, telles que des personnages de jeux adorés et des adaptations cinématographiques récemment réussies comme le film Super Mario Bros., comme partie de sa stratégie marketing. Cette stratégie s’est déjà avérée fructueuse pour l’entreprise et pourrait aider à accroître l’excitation et l’anticipation pour la console à venir.

Rumeurs antérieures

Bien que les détails spécifiques sur les spécifications matérielles, les prix et la date de sortie restent inconnus, des rapports et des rumeurs antérieurs ont donné aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre du nouvel appareil.

Les spéculations suggèrent que les améliorations incluront une capacité de stockage accrue, une autonomie de batterie plus longue et des performances améliorées en mode dock. Les discussions sur les composants matériels, y compris les potentielles collaborations avec Nvidia et AMD, ont alimenté les spéculations parmi les joueurs.

Une rumeur particulièrement intrigante concerne la technologie d’affichage du successeur de la Switch. Selon les rapports, Nintendo est en pourparlers avec Samsung pour acquérir les composants nécessaires pour la nouvelle console, qui pourrait utiliser des panneaux OLED. Si cela s’avère vrai, cela pourrait conduire à une amélioration significative de la qualité d’affichage par rapport au modèle Switch actuel.

En plus des améliorations matérielles, Nintendo explore de nouvelles fonctionnalités pour les futures consoles. Un dépôt de brevet a révélé des plans pour un appareil détachable à double écran, analogue aux précédents systèmes portables de l’entreprise, tels que les DS et 3DS.

Des jeux très attendus

Malgré le retard dans le calendrier de lancement, l’anticipation reste forte pour le successeur de la Switch. Les fans attendent avec impatience les annonces concernant les prix, les détails spécifiques du matériel et, surtout, la gamme de jeux qui accompagnera la nouvelle console.

Les spéculations sur les potentiels titres, y compris un nouvel opus de la série Zelda et un remake de Final Fantasy 7, continuent d’alimenter l’excitation au sein de la communauté des joueurs.