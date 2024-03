L’Innovation en attente : Le Huawei P70 défie les contraintes

L’univers de la téléphonie mobile est en perpétuelle ébullition, et Huawei se trouve une fois de plus sous les projecteurs avec son très attendu Huawei P70.

Annoncé initialement pour une sortie fin mars ou début avril, le Huawei P70 a suscité un intérêt considérable, notamment en raison de rumeurs persistantes sur son capteur ultra-large de 1 pouce, une caractéristique peu commune et hautement anticipée par les aficionados de la photographie mobile.

Cependant, des vents contraires semblent avoir reporté ce lancement très attendu. Selon les informations relayées par le populaire Digital Chat Station sur Weibo et reprises par Gizmochina, la série Huawei P70 verrait sa sortie repoussée à la fin avril, voire au-delà. Ce report serait lié aux récentes sanctions américaines renforcées, visant notamment le géant chinois Huawei et le SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp), ce dernier étant un acteur clé dans la production de puces sophistiquées pour Huawei.

Au-delà des enjeux géopolitiques, d’autres sources suggèrent que Huawei serait submergé par le développement simultané de plusieurs produits, dont de nouveaux ordinateurs portables, des écouteurs, des télévisions connectées et d’autres innovations de la maison connectée, tout en préparant sa série phare, le Mate 70.

En janvier, l’analyste de renom Ming-Chi Kuo avait déjà attisé la curiosité en évoquant une amélioration significative du module de caméra ultra-large du P70, mentionnant l’intégration d’un capteur de type 1 pouce. Un tel capteur promet des améliorations notables en termes de photographie en basse lumière, de bokeh et d’autres aspects techniques.

Des prévisions optimistes

Les prévisions de vente sont optimistes, tablant sur une croissance de 100 à 120% par rapport à la série Huawei P60, grâce notamment à cette avancée. La série P60, pour rappel, se distinguait par son design à trois caméras alignées verticalement, offrant une polyvalence photographique appréciée.

Concernant les spécifications non liées à la caméra, le Huawei P70 est attendu avec un écran OLED courbé sur les quatre côtés offrant une résolution de 1,5K et une taille de panneau de 6,7 pouces. Il pourrait également marquer l’introduction d’un nouveau processeur, le Kirin 9010, enrichissant ainsi la gamme qui comprendrait le Huawei P70 standard, le P70 Pro et le P70 Pro Art.

En somme, malgré les défis réglementaires et logistiques, le Huawei P70 est sur le point de redéfinir les attentes en matière de photographie mobile, promettant une expérience améliorée qui pourrait bien justifier l’attente des consommateurs et des passionnés de technologie.