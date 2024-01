Nintendo prépare le lancement de la Switch 2 avec un écran LCD de 8 pouces en 2024

Les rumeurs d’une suite à la très populaire console portable Switch de Nintendo se sont multipliées, mais il ne s’agissait que de rumeurs. Bloomberg rapporte aujourd’hui que Nintendo lancera cette année une nouvelle Switch dotée d’un écran LCD de 8 pouces, c’est en tout cas ce qu’affirme Hiroshi Hayese, analyste chez Omdia.

Cette prédiction est basée sur les recherches de Hayese sur les écrans de petite et moyenne taille et indique que Nintendo sera responsable du doublement des livraisons de ces écrans en 2024.

Sharp Corp. a déclaré à la fin de l’année 2023 qu’elle allait fournir des panneaux LCD à une prochaine console non nommée qui était actuellement en phase de recherche et de développement. Selon Bloomberg, Sharp a déjà travaillé comme assembleur pour Nintendo pendant la pandémie de COVID-19 et appartient à Foxconn.

Nintendo, comme on pouvait s’y attendre, ne fait aucun commentaire, mais cette information, qui n’est en aucun cas une preuve définitive, est un autre indicateur que le géant des consoles pourrait préparer un assaut sur le marché des fêtes de fin d’année avec sa prochaine génération d’ordinateurs de poche.

La Nintendo Switch a 7 ans et s’est vendue à plus de 132 millions d’exemplaires. Bien qu’elle soit toujours populaire auprès des joueurs du monde entier et qu’elle ait encore connu des titres à succès tels que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Pokemon Scarlet & Violet au cours des 12 derniers mois, les joueurs sont désormais prêts pour un modèle mis à jour.

Une grosse attente

Sony et Microsoft ont tous deux sorti leurs consoles de nouvelle génération à la fin de l’année 2020 et le monde entier attend le prochain mouvement de Nintendo.

Des rumeurs selon lesquelles Nintendo aurait montré des prototypes de la Switch 2 dès septembre dernier à des développeurs de jeux sélectionnés ont circulé et nous avons déjà eu plusieurs fuites sur les spécifications potentielles de la nouvelle machine.

Cependant, il est peu probable que Nintendo fasse une annonce trop longtemps avant le lancement afin de continuer à maximiser les ventes finales de la génération actuelle de la Switch.