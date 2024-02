Nintendo Switch 2 : la révolution rétrocompatible est en marche

La scène des jeux vidéo est en ébullition avec les nouvelles rumeurs entourant la prochaine console portable de Nintendo, la Switch 2. Selon des informations récentes publiées sur UniversoNintendo.com, un site réputé pour ses révélations anticipées sur les jeux Nintendo, la Switch 2 promet d’être rétrocompatible. Cette fonctionnalité permettrait aux joueurs de profiter des titres conçus pour la Switch originale sur le nouveau modèle.

La source de ces informations serait PHBrazil, un créateur de contenu qui a partagé ces détails dans le dernier épisode de son podcast sur Spotify. Outre la rétrocompatibilité, il semblerait que Nintendo offre aux développeurs la possibilité d’explorer des améliorations pour les titres existants de la bibliothèque de la Switch, suggérant que les jeux de l’ancienne génération pourraient bénéficier d’une meilleure performance et qualité graphique sur la nouvelle console, à l’instar de la transition entre la PS4 et la PS5.

D’autres rumeurs circulent également sur les réseaux sociaux, notamment un tweet de @CentroLeaks sur X (anciennement Twitter), indiquant que la révélation matérielle de la Switch 2 est prévue pour le mois prochain, avec un événement spécial de présentation des nouveaux jeux, appelé « Direct », qui aurait lieu la semaine prochaine.

Rumors via Universo Nintendo:

– Switch 2 is gonna have backwards compatibility with OG Switch titles

– Both for physical and digital games

– Devs can enhance their Switch 1 games to take advantage of the added processing power

– Reiterates a Direct is coming next week, and the…

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) February 11, 2024