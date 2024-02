La Nintendo Switch 2 devrait être équipée d’une puce Nvidia personnalisée

RCS sur iPhone : Apple cède face à Google et surtout à la Chine

La Switch 2 fait tourner les têtes dans le monde du jeu vidéo et les fans retiennent leur souffle en attendant une mise à niveau de Nintendo. Au cours des cinq dernières années, le titan japonais du jeu a organisé un événement consécutif à cette période de l’année pour la console phare et les futurs jeux en développement.

L’entreprise de consoles est restée étrangement silencieuse, les seuls grands succès signalés étant ceux de la Switch existante.

En 7 ans d’existence, l’appareil a enregistré un total de 32 027 938 unités vendues au Japon et les 10 jeux les plus vendus dans le pays étaient tous des titres Nintendo Switch.

Il y a donc de la vie dans l’ancienne console, mais les rumeurs abondent sur les spécifications et le matériel que nous pourrions voir dans un successeur de la Switch.

Rumeurs sur le matériel de la Switch 2

Reuters a rapporté qu’une « nouvelle version de la console Nintendo Switch attendue cette année est susceptible d’inclure un design personnalisé de Nvidia ». La nouvelle provient d’une source proche de ceux qui sont au courant du choix de la puce de la nouvelle console, déclarant que « l’actuelle console portable Switch de Nintendo inclut déjà la puce Tegra X1 de Nvidia ».

Lors d’une récente séance de questions-réponses, traduite en anglais et intitulée « Nine Months Financial Results Briefing for Fiscal Year Ending March 2024 », certaines questions clés ont été posées à l’entreprise après une année couronnée de succès.

Le président et directeur représentatif Shuntaro Furukawa a répondu aux questions concernant les nouveaux appareils :

En ce qui concerne le nouveau matériel, nous ne pouvons faire aucun commentaire, si ce n’est que notre entreprise mène constamment des activités de recherche et de développement sur le nouveau matériel et les nouveaux logiciels. Comme nous l’avons déjà mentionné, des articles prétendant faire référence à des informations publiées par Nintendo et d’autres spéculations sont apparus principalement sur Internet ces derniers temps. Les informations qui n’ont pas été officiellement annoncées par Nintendo peuvent induire en erreur les consommateurs et les investisseurs.

Le président a conclu que les journalistes présents à la séance de questions et réponses « font preuve de discernement en se basant sur les informations que nous fournissons sur nos sites Web officiels et nos réseaux sociaux. Il faut beaucoup de temps et une planification minutieuse pour préparer un nouveau matériel, et ces plans ne sont pas influencés par les dernières conditions commerciales ».

Furukawa est resté discret sur une nouvelle Switch, mais a avoué que « comme la Nintendo Switch entre dans sa huitième année, nous ne pensons pas qu’il sera facile de maintenir les ventes au même niveau que par le passé. »

Les joueurs devront attendre les nouvelles de ces canaux officiels, semble-t-il, pour obtenir des informations concrètes sur la nouvelle console et les détails de sa date de sortie.