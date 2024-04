Accueil » Windows 11 devient plus accessible après la mise à jour des pilotes Intel SST

Windows 11 est plus pointilleux sur les exigences matérielles que Windows 10, car il ne peut pas être officiellement installé sur les anciens processeurs, les ordinateurs utilisant des disques MBR et d’autres configurations héritées. Cependant, certains appareils plus spécifiques ont été bloqués lors de l’installation de Windows 11 en raison de problèmes de pilotes. L’un de ces cas est désormais résolu.

Microsoft a résolu un problème de compatibilité qui empêchait les utilisateurs de Windows 10 équipés de pilotes audio Intel Smart Sound Technology (SST) et de processeurs Intel Core de 11e génération d’effectuer la mise à jour vers Windows 11.

Ce problème a été initialement identifié en novembre 2021, provoquant pour certains pilotes audio Intel des erreurs d’écran bleu sur les appareils Windows 11 21H2, ce qui a incité Microsoft à mettre en place des mesures de sauvegarde pour empêcher les mises à jour sur les systèmes concernés. Cela s’est produit à peu près au moment où Windows 11 a été lancé, ce qui signifie que ce problème existe depuis longtemps. Des blocages supplémentaires ont été ajoutés en septembre 2022 pour Windows 11 22H2, ce qui empêcherait les personnes possédant ces pilotes d’installer Windows 11 jusqu’à ce que le problème soit correctement résolu.

Intel s’est mis au travail et a publié des versions corrigées des pilotes SST (10.30.00.5714 ou 10.29.00.5714), mais Microsoft n’a levé les blocages que récemment, en intégrant les pilotes mis à jour dans Windows Update.

Si vous avez Windows 10 et que vous utilisez un pilote SST plus ancien, vous pouvez installer les pilotes mis à jour via Windows Update.

Windows 11, tout le monde doit y pas

Une fois la version compatible du pilote installée (et à condition qu’aucun autre problème ne vous empêche d’installer le nouveau système d’exploitation), les utilisateurs peuvent procéder à la mise à niveau vers Windows 11. Toutefois, il peut s’écouler jusqu’à 48 heures avant que la mise à niveau ne soit proposée, même en l’absence d’autres mesures de protection affectant l’appareil. Microsoft déconseille les mises à niveau manuelles tant que les mises à jour nécessaires des pilotes n’ont pas été effectuées.

À ce stade, il est clair que Microsoft essaie de faire passer le plus grand nombre possible d’utilisateurs à Windows 11. La date de fin de vie de Windows 10 approche à grands pas : le système d’exploitation sera abandonné en octobre 2025. Il reste à voir si Microsoft reviendra sur ses exigences initiales et restrictives en matière de système, mais au moins une bonne partie des utilisateurs peuvent désormais passer à la dernière version du système d’exploitation.