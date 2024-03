Apple facilitera le passage à Android d’ici à l’automne 2025

Apple se prépare à autoriser les utilisateurs d’iPhone basés dans l’UE à désinstaller son navigateur maison Safari d’ici fin 2024 et travaille sur une manière plus « conviviale » de transférer des données « d’un iPhone vers un téléphone non Apple » d’ici l’automne 2025.

Ces informations proviennent d’un nouveau document de conformité publié par l’entreprise, qui décrit toutes les manières dont elle se conforme à la nouvelle DMA de l’Union européenne, qui entre en vigueur cette semaine.

Parmi les autres initiatives orientées vers les utilisateurs détaillées dans le document d’Apple, on trouve une « solution de changement de navigateur » pour transférer des données entre navigateurs sur le même appareil, que la société prévoit de rendre disponible fin 2024 ou début 2025. Il sera également possible de changer l’application de navigation par défaut sur iOS d’ici mars 2025 dans l’UE.

Le document n’indique pas explicitement si ces fonctionnalités seront disponibles globalement ou si elles seront exclusives aux utilisateurs dans l’UE. Cependant, beaucoup des plans précédemment annoncés par l’entreprise pour se conformer à la DMA — y compris la capacité à exécuter des moteurs de navigateur autres que WebKit et installer des boutiques d’applications tierces — sont uniquement disponibles dans cette zone.

Concernant le passage à Android, Apple n’a pas partagé beaucoup de détails sur le nouveau projet. Le document d’Apple décrit la fonctionnalité de transfert de données téléphoniques comme « une solution qui aide les fournisseurs de systèmes d’exploitation mobiles à développer des solutions plus conviviales pour transférer des données d’un iPhone vers un téléphone non Apple ». Il mentionne que les plans pour cette fonctionnalité s’appuieront sur les outils de migration existants déjà proposés par d’autres entreprises.

Une excellente nouvelle !

Actuellement, les utilisateurs peuvent demander à transférer leurs photos iCloud vers Google Photos ou télécharger diverses données collectées par les applications d’Apple, comme Notes, Calendrier, Contacts, Plans, Activité du Wallet, Mail, Favoris Safari et liste de lecture, et plus encore.

Google propose déjà une application iOS nommée « Passer à Android » pour le transfert de données, incluant les contacts, photos et vidéos, applications gratuites, SMS et notes. Cependant, le document de support de Google sur le processus souligne certaines données téléphoniques qui ne seront pas transférées, y compris les applications payantes, les favoris Safari, les alarmes et autres fichiers divers.