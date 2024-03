AI Explorer : Révolution Windows 11 ou Big Brother numérique ?

Les fabricants de PC ont commencé à qualifier les derniers ordinateurs portables équipés de puces Intel Core Ultra, AMD Ryzen 8040 et Qualcomm Snapdragon X Elite de « AI PC », grâce aux unités de traitement neuronal (NPU) avancées intégrées dans chacun de ces processeurs. Mais, ce qui fait de ces « AI PC » des « PC intelligents » est encore un peu flou.

Selon Zac Bowden de Windows Central, la ligne de démarcation pourrait devenir claire plus tard dans l’année lorsque Microsoft lancera une mise à jour majeure de Windows 11 qui comprendra une fonction AI Explorer qui est comme une version avancée de Copilot avec un accès à tout ce que vous faites sur votre PC. Selon les sources de Bowden, les systèmes capables d’exécuter AI Explorer sont des « AI PC ». Ceux qui ne le peuvent pas ? Ils ne le sont pas.

Qu’est-ce qu’AI Explorer ? Il s’agit essentiellement d’une évolution de l’assistant d’intelligence artificielle Copilot de Microsoft, étroitement intégré au système d’exploitation.

L’une des principales différences par rapport à Copilot d’aujourd’hui ? Il possède « une fonction intégrée d’historique et de chronologie qui transforme tout ce que vous faites sur votre ordinateur en un moment consultable en langage naturel ». Elle fonctionne dans toutes les applications et permet aux utilisateurs de rechercher des conversations, des documents, des pages Web et des images précédemment ouverts.

D’un côté, cela semble incroyablement utile pour tous ceux qui ne se souviennent plus dans quel dossier ils ont rangé un fichier, sur quelle page Web ils ont vu cette recette ou quelle vidéo ils ont regardée la semaine dernière et qui mentionnait un livre qu’ils voulaient lire, mais dont ils ne se souviennent plus du titre. Il vous suffit de taper une question et AI Explorer vous proposera les fichiers, dossiers, documents, sites Web, discussions, etc., pertinents.

Le Big Brother numérique ?

D’un autre côté, il s’agit d’une fonctionnalité de Windows qui va suivre absolument tout ce que vous faites avec votre ordinateur. Cela peut être effrayant.

J’espère qu’il s’agit d’une fonction qui fonctionnera localement sur votre ordinateur et qui exploitera les NPU que les fabricants de puces intègrent dans leurs derniers processeurs. Mais le rapport de Bowden n’indique pas clairement si c’est le cas ou si tout ou partie des données devront être transférées vers un serveur distant pour y être traitées.

Cela dit, Copilot est actuellement optionnel dans les dernières versions de Windows, et on peut penser que AI Explorer sera également une fonction optionnelle que les utilisateurs pourront désactiver s’ils ne veulent pas qu’un assistant IA suive tout ce qu’ils font sur leur ordinateur.

La révolution « AI PC »

Selon Bowden, AI Explorer fera ses débuts avec Windows 11 24H2, dont le lancement est prévu pour cet automne et qui devrait pouvoir être exécuté en tant que mise à jour sur les ordinateurs déjà livrés en tant que « AI PC », ainsi que sur les modèles à venir tels que la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6.