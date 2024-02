Threads dépasse X avec une hausse des téléchargements sur mobile

Selon TechCrunch, Threads d’Instagram dépasse rapidement ses concurrents, notamment X (anciennement Twitter), en termes de téléchargements quotidiens sur les plateformes iOS et Google Play. Cette montée en puissance signifie un potentiel changement dans la dynamique du marché des réseaux sociaux et des services de microblogging.

Depuis son lancement public à l’été 2023, Threads a connu un afflux important de nouvelles installations, initialement stimulé par les efforts stratégiques de Meta pour intégrer et promouvoir l’application au sein de son réseau existant, y compris Facebook et Instagram. Malgré une fluctuation initiale des taux de téléchargement, Threads a maintenant atteint une avance constante sur X, marquant un moment charnière dans la compétition pour l’engagement des utilisateurs.

Des données récentes soulignent cette tendance, Threads ayant presque triplé le nombre de téléchargements sur iOS et plus que doublé sur Google Play par rapport à X. Le 25 février 2024, Threads affichait 486 803 installations sur Google Play et 342 228 sur iOS, éclipsant les 225 408 et 112 625 téléchargements de X sur les plateformes respectives.

Cet écart souligne non seulement la popularité croissante de Threads, mais suggère également une préférence de plus en plus marquée des utilisateurs pour la plateforme de microblogging de Meta.

Implications pour le paysage des réseaux sociaux

La montée en puissance de Threads intervient à un moment où X est confronté à des défis, notamment des problèmes liés à son changement de marque et des préoccupations concernant les comptes automatisés ou le spam. Malgré ces obstacles, X a déclaré 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels à l’automne dernier, un chiffre aujourd’hui remis en question en raison de la prévalence des bots au sein de son réseau.

D’autre part, Threads gagne rapidement du terrain, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, ayant révélé que l’application avait atteint 130 millions d’utilisateurs actifs mensuels au quatrième trimestre de l’entreprise. Cette croissance est particulièrement notable sur des marchés comme le Japon, où Twitter exerçait auparavant une forte influence.

L’essor de Threads suggère un changement dans l’écosystème du partage d’informations, Meta se positionnant comme un acteur clé. Contrairement à X, Threads s’est engagé à ne pas amplifier les nouvelles ou à ne pas recommander de contenu politique, une position qui pourrait modifier la façon dont les journalistes, les chercheurs et le public utilisent les médias sociaux pour obtenir des nouvelles et des informations.

Alors que Threads et X se disputent la domination, les alternatives décentralisées telles que Mastodon et Bluesky peinent à avoir un impact significatif. Malgré la diversité de l’écosystème d’applications de Mastodon et le récent lancement public de Bluesky, aucune des deux plateformes n’a encore réussi à remettre en cause la domination de Threads ou de X de manière significative.