iPhone 17 et Plus : Vers un écran Always on Display et plus efficace

Depuis son introduction sur l’iPad Pro en 2017 et ses débuts sur l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max en 2021, l’écran 120 Hz ProMotion, qui offre une expérience de défilement plus rapide et plus fluide, a été réservé aux modèles Pro haut de gamme de l’iPhone. Toutefois, des sources industrielles suggèrent que cette tendance devrait changer en 2025.

Selon le média coréen The Elec, l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Plus seront dotés d’écrans OLED utilisant des panneaux d’oxyde polycristallin à basse température (LPTO).

Ces panneaux permettent d’atteindre un taux de rafraîchissement de l’écran allant jusqu’à 120 Hz, offrant ainsi une expérience de défilement fluide, appelée ProMotion par Apple. En outre, ces panneaux peuvent être ramenés à 1 Hz en cas de besoin, ce qui permet à la fonction Always on Display d’Apple de fonctionner.

Si ces rumeurs s’avèrent exactes, les utilisateurs qui envisagent d’acheter un nouvel iPhone d’ici un an et demi n’auront pas besoin d’opter pour les modèles les plus chers pour bénéficier de fonctionnalités telles qu’un écran Always on Display et un défilement ultra-fluide.

Pour l’instant, Apple garde le silence à ce sujet, et il en sera probablement ainsi jusqu’à ce que l’entreprise dévoile officiellement les nouveaux smartphones, ce qui devrait se produire en septembre 2025. Toutefois, selon le rapport, le géant technologique de Cupertino est déjà en train de tout mettre en ordre en alignant à l’avance les principaux fournisseurs d’écrans.

Diversifier les producteurs d’écrans

En ce qui concerne la production, le rapport mentionne que BOE fait des démarches pour être impliqué dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Plus. Le scoop est le suivant : BOE a apparemment envoyé un échantillon d’iPhone OLED de type LTPO à Apple vers la fin de l’année dernière.

Toutefois, comme cet échantillon n’a atterri que récemment sur le bureau d’Apple, il semble que BOE pourrait avoir des difficultés à fournir des OLED de type LTPO pour la série iPhone 16 cette année. Les initiés pensent donc que les OLED de type LTPO de BOE ne seront disponibles au plus tôt que pour la série iPhone 17.

Ce dernier rapport donne plus de poids aux indices précédents concernant des changements majeurs dans les écrans de la série iPhone 17. Ross Young, un célèbre informateur connu pour sa précision, soutient ces affirmations. Selon lui, l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Plus seront effectivement les premiers modèles d’iPhone non Pro à afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz en 2025.

Une rumeur pour le moment

Bien qu’il faille accueillir ces informations avec prudence, étant donné le délai avant le lancement prévu de ces smartphones, il s’agit d’une évolution plausible, et attendue depuis longtemps. Cependant, Apple cherchera probablement à différencier davantage les modèles Pro, qui bénéficient déjà de meilleures puces et de plus de caméras.

Il est important de noter que la gamme iPhone 16, attendue en septembre, n’a pas encore été lancée, ce qui rend ces informations sur l’iPhone 17 encore plus spéculatives.