Retard annoncé pour le casque Wi-Fi de Sonos à cause d’un bug logiciel

Selon les informations rapportées par Bloomberg et son journaliste Mark Gurman, Sonos fait face à un contretemps dans la sortie de ses premiers casques sans fil, un produit très attendu par les aficionados de la marque. Baptisé en interne « Duke », ce casque ne verra pas le jour avant la première moitié de juin, retardant d’un mois les plans initiaux de l’entreprise.

Ce report est attribué à un souci logiciel spécifique affectant la connexion des casques aux réseaux Wi-Fi disponibles, un problème identifié lors des tests de validation de production, habituellement réalisés deux semaines avant le début de la production de masse.

Sonos, qui a toujours misé sur la connectivité Wi-Fi pour ses produits — certains, comme le Sonos Move 2 et le Sonos Era 300, supportant également le Bluetooth —, souligne l’importance d’un casque capable de se connecter tant via Bluetooth que Wi-Fi. C’est dans cet esprit que Sonos développe une nouvelle version de son application, connue en interne sous le nom de « Passport », qui devrait enfin intégrer la connectivité Bluetooth, marquant un tournant pour l’entreprise.

Le prix attendu pour ce casque à son lancement est de 449 dollars, un positionnement tarifaire confirmant l’ambition de Sonos de se placer dans le segment haut de gamme du marché.

Bien que le PDG de Sonos, Patrick Spence, ait fait allusion à ce nouveau produit de manière tangentielle dans ses commentaires publics antérieurs, il a évoqué en 2023 « notre entrée dans une nouvelle catégorie de plusieurs milliards de dollars au second semestre de l’année, qui complétera notre offre actuelle, enchantera nos clients et générera des revenus immédiats ». L’enjeu est de taille pour Sonos et son PDG, Patrick Spence, qui voit dans ce lancement le début d’un cycle de produits pluriannuel. L’objectif ? Capitaliser sur les investissements en recherche et développement pour pénétrer une nouvelle catégorie de marché valant plusieurs milliards de dollars.

Une grosse pression

La prochaine apparition publique de Spence, où il pourrait potentiellement discuter davantage de ce produit, est prévue lors d’un entretien informel aux côtés de Saori Casey, Directrice Financière de Sonos, le 4 mars, à la conférence sur la technologie, les médias et les télécommunications de Morgan Stanley.

Le parcours vers le lancement de ce casque a été long et semé d’embûches. Initialement prévu pour 2021, le projet a été temporairement mis en pause par Spence en 2020. Cependant, avec une production estimée entre 650 000 et 1 million d’unités pour répondre à la demande, Sonos semble confiant dans le succès de son produit. Ce casque offrira une fidélité audio améliorée grâce à la connexion Wi-Fi, permettant une écoute de qualité supérieure à domicile et la possibilité de diffuser du contenu depuis n’importe quelle télévision connectée à une barre de son Sonos.

En outre, Bloomberg révèle que Sonos travaille également sur une enceinte de soirée de grande taille pour concurrencer directement des marques telles que JBL, LG, et Sony.