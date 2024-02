MWC 2024 : Nubia Flip 5G, nouvelle star des pliables à prix doux

Dans l’univers des smartphones pliables, la série Galaxy Z Flip de Samsung s’impose comme une référence incontournable, synonyme de technologie de pointe. Toutefois, avec un prix de départ fixé aux alentours de 1 000 euros pour son modèle de base, le Galaxy Z Flip 5 se positionne clairement dans le segment haut de gamme.

Contrairement au modèle phare, les options sont nettement plus diversifiées à l’international, notamment grâce à des marques comme OPPO, Tecno et Huawei, qui ont chacune développé leurs propres versions de smartphones à clapet. Lors du MWC 2024, qui se tient actuellement à Barcelone, l’entreprise chinoise Nubia a dévoilé son nouveau modèle de smartphone pliable, le Nubia Flip 5 G. Prévu également pour le marché japonais sous le nom de ZTE Libero Flip, ce smartphone est affiché à partir de 599 dollars, ne visant pas à concurrencer le Galaxy Z Fold, mais plutôt à se mesurer au Motorola Razr, malgré une disponibilité géographique différente.

Le Nubia Flip 5G de ZTE s’annonce donc comme le smartphone pliable destiné à la nouvelle génération, offrant un point d’entrée abordable dans le monde des smartphones pliables. Ce positionnement tarifaire en fait le smartphone pliable le plus abordable lancé sur le marché mondial, marquant ainsi un moment clé pour l’accessibilité de cette technologie.

Le Nubia Flip 5G emprunte les grandes lignes esthétiques de ses concurrents à clapet, tout en y apportant sa propre touche. Son écran pliable principal de 6,9 pouces, doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution de 2 790 x 1 188 pixels, est complété par un petit écran externe circulaire de 1,43 pouce. Ce dernier, bien que limité, trouve son utilité en tant que contrôleur multimédia, viseur pour selfies et affichage de notifications.

Côté photographie, le Nubia Flip 5G est équipé de deux caméras arrière de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels, permettant des prises de vue multi-angles grâce à son design pliable.

Sans prétention haut de gamme, ce modèle est propulsé par le chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, également présent dans le Motorola Razr actuel. Comme ses pairs à clapet, le Flip 5G pâtit d’une capacité de batterie inférieure à la moyenne, avec 4 310 mAh, tout en supportant la charge rapide de 33 W.

Bien que son prix soit attractif, le Nubia Flip 5G pourrait avoir du mal à se frayer un chemin sur le marché international. Cette situation souligne les défis auxquels sont confrontés les fabricants chinois dans leur expansion internationale, tout en illustrant la dynamique complexe du marché des smartphones pliables, partagé entre innovation, accessibilité et restrictions géopolitiques.

D’autres smartphones lancés

Dans le cadre de son nouveau concept technologique « Better for all », le département des dispositifs mobiles de ZTE a également introduit plusieurs expériences smartphone sur mesure. La série nubia Focus 5G mise sur une expérience photographique au meilleur rapport qualité-prix avec un kit double caméra de 108 mégapixels, alimenté par son système de photographie Neovision pour un rendu professionnel, à partir de seulement 199 dollars.

La série nubia Music, encore plus abordable à partir de 149 dollars, se distingue par ses doubles prises jack 3,5 mm et un algorithme de volume extrême IA contrôlant ses haut-parleurs de haute qualité, promettant un son « 600 % plus fort que les modèles moyens ». Enfin, le nubia Neo 2 5G redéfinit le gaming mobile abordable avec un design à double bouton tactile sur l’épaule, à partir de seulement 199 dollars, incarnant parfaitement la philosophie « better for all ».