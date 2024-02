MWC 2024 : OPPO met la puissance de GPT au service de ses lunettes connectées Air Glass 3

La réalité augmentée (RA) fait son grand retour, grâce à des lunettes connectées comme les Ray-Ban Meta et même l’Apple Vision Pro (bien qu’il s’agisse plutôt d’un casque de réalité mixte qui intègre également la réalité virtuelle).

Le MWC 2024 bat son plein et les marques technologiques présentent leurs dernières innovations et produits. Hier, OPPO a dévoilé ses dernières lunettes connectées, les Air Glass 3, qui intègrent l’IA et la technologie GPT dans le wearable. Et, elles ressemblent beaucoup à ce que les Google Glass auraient fini par devenir. OPPO réalise des prototypes de lunettes de « réalité assistée » depuis un certain temps déjà, et Air 3 est la troisième itération présentée au public.

Le point fort des Air Glass 3 est leur capacité à fournir des informations à l’utilisateur grâce à l’IA. Les lunettes connectées prennent en charge les entrées multimodales, y compris le texte, les images, la vidéo et l’audio, et les traitent ensuite pour fournir des informations visuelles et audio à l’utilisateur. L’utilisateur n’a qu’à appuyer sur la branche des lunettes Air Glass 3 pour activer l’assistant vocal.

Ensuite, les Air Glass 3 transmettent les informations à AndesGPT, qui travaille sur l’application Air Glass du smartphone avec lequel les lunettes connectées sont couplées. Enfin, après avoir traité les informations, les lunettes connectées présentent à l’utilisateur des sorties visuelles et sonores.

En outre, les Air Glass 3 prennent en charge le contrôle tactile pour la lecture de musique, les appels, l’affichage d’informations, etc.

Proche des lunettes standards

Sur le plan matériel, les Air Glass 3 ne pèsent que 50 grammes, ont un indice de réfraction de 1,70 et offrent une luminosité maximale de 1 000 nits. OPPO affirme que les Air Glass 3 offrent une expérience de port proche de celle de lunettes standard, tout en offrant l’avantage d’un affichage en couleur. Les lunettes sont également équipées de quatre microphones et d’écouteurs ouverts pour une meilleure qualité audio.

Les dimensions des OPPO Air Glass 3 sont de 164,84 x 164 x 48,4 mm. Elles utilisent un alliage de magnésium-lithium pour la monture et un matériau en nylon PA pour les branches. OPPO prévoit également de fournir des lentilles optiques personnalisées aux personnes qui en ont besoin.

Qu’un prototype à ce jour

En fin de compte, les OPPO Air Glass 3 restent un prototype. Les précédentes itérations n’ont pas été disponibles à l’achat dans le monde entier, et cela ne semble pas changer avec les Air Glass 3. Néanmoins, il est bon de voir que d’autres entreprises innovent constamment dans des marchés tels que les lunettes connectées, et nous pouvons être optimistes quant à leur entrée dans le futur lorsque le produit sera peaufiné.

Pour l’instant, OPPO n’a pas encore annoncé la disponibilité mondiale ni le prix des Air Glass 3.