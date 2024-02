Garmin Forerunner 165 : la nouvelle star des smartwatches abordables ?

L’industrie mobile a connu un début d’année 2024 particulièrement animé avec l’annonce de la série Galaxy S24 par Samsung, le lancement mondial des OnePlus 12 et OnePlus 12R, et l’ajout de plusieurs nouveaux modèles à la gamme abordable Moto G de Motorola. Parallèlement, le marché des montres connectées a été relativement calme, bien que Garmin ait dévoilé un modèle de niche lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas le mois dernier.

Néanmoins, la société prévoit de lancer prochainement un wearable nettement plus riche en fonctionnalités, destiné à un public plus large.

Peu après la révélation prématurée de plusieurs de ses caractéristiques clés par une source fiable, la Garmin Forerunner 165, encore non annoncée officiellement, attire à nouveau l’attention. Des images de haute qualité diffusées par une publication réputée mettent en avant son design sportif.

Destinée à s’insérer juste en dessous de la Forerunner 265 dans la hiérarchie de Garmin, la Forerunner 165 vise à offrir une alternative abordable à des appareils comme l’Apple Watch Series 9 et la Galaxy Watch 6 de Samsung. Pour l’instant, les différences précises entre la 165 et la 265 restent floues, même si on s’attend à ce que plusieurs des capteurs de santé de la 265 soient repris par la 165. Ces fonctionnalités incluent le suivi de l’oxygène sanguin, la variabilité de la fréquence cardiaque, le suivi du VO2 Max, la technologie Running Dynamics et même la détection de sieste, venant compléter les fonctionnalités de suivi du sommeil.

Avec un prix attendu à 279 euros en Europe pour l’édition standard et 329 euros avec stockage de musique intégré, la Forerunner 165 devra faire quelques concessions par rapport à la Forerunner 265, vendue 500 euros. Cependant, ces compromis ne sont pas évidents dans les images fuitées, ce qui est une excellente nouvelle pour les futurs acheteurs de cette montre connectée abordable de Garmin.

11 jours d’autonomie

L’écran AMOLED de la Forerunner 165 devrait se situer entre les écrans tactiles de 1,1 et 1,3 pouce des Forerunner 265 S et 265, avec un écran de 1,2 pouce et une résolution de 390 x 390 pixels. Avec ses 5 boutons physiques et une épaisseur de bordure raisonnable, la montre promet d’être élégante. De plus, avec une épaisseur totale de 11,6 mm, elle serait plus fine que ses deux cousines plus chères, bien que cela se traduise par une légère réduction de l’autonomie de la batterie à « seulement » 11 jours.

Cela reste supérieur à l’autonomie de nombreux concurrents de premier plan d’Apple et Samsung, ce qui rend cette montre particulièrement intrigante.