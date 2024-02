Galaxy Ring : Samsung fixe le cap sur la seconde moitié de 2024

Lors de son événement Unpacked le mois dernier, Samsung a non seulement dévoilé les nouveaux smartphones Galaxy S24 mais a également confirmé l’existence de son futur wearable, le Galaxy Ring. Bien que la société se soit montrée avare en détails, de nouvelles informations suggèrent une fenêtre de lancement assez large.

En l’absence de détails sur la future bague connectée de Samsung, que ce soit lors de l’événement ou par la suite, les spéculations ont rapidement commencé sur le fonctionnement exact de l’appareil de suivi de la santé, son prix et sa date de disponibilité.

Selon une publication de Daniel Seung Lee, un cadre de Samsung, sur LinkedIn (mentionné par SamMobile), le Galaxy Ring devrait être lancé dans la seconde moitié de 2024.

Cette annonce élimine la possibilité d’une sortie surprise lors du Mobile World Congress (MWC) de ce mois, laissant planer le doute sur la stratégie de lancement de Samsung : l’entreprise optera-t-elle pour un événement dédié ou intégrera-t-elle cette sortie à son événement Unpacked pour ses appareils pliables, habituellement organisé en août ?

Cette fenêtre de lancement intervient quelques mois après qu’une source coréenne ait évoqué que le Galaxy Ring pourrait ne sortir qu’en 2025, dans le cas où Samsung chercherait à obtenir une approbation médicale pour le dispositif.

Une proposition ambitieuse

Le Galaxy Ring se présente comme une proposition ambitieuse sur le marché naissant des bagues connectées. Samsung a évoqué une intégration avec Samsung Health lors de son annonce, tandis que l’analyste Avi Greengart a révélé que le wearable serait disponible en trois finitions et plusieurs tailles.

Cet appareil témoigne de l’engagement de Samsung à innover dans le domaine des technologies portables, explorant des formes et des fonctionnalités qui vont au-delà des montres et des bracelets traditionnels. Avec le Galaxy Ring, Samsung semble prêt à ouvrir de nouveaux horizons en matière de santé et de bien-être numérique, tout en offrant aux utilisateurs une nouvelle manière de rester connectés.