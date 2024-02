Microsoft prévoit un événement clé pour l’ouverture multiplateforme sur Xbox

Dans un contexte marqué par des discussions enflammées sur les réseaux sociaux concernant l’avenir des exclusivités Xbox, Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming, a annoncé la tenue imminente d’un « événement de mise à jour commerciale » pour Xbox.

Cette déclaration intervient en réponse à une série de fuites et de spéculations sur le devenir multiplateforme de jeux autrefois exclusifs à Xbox, telles que Hi-Fi Rush et Sea of Thieves, agitant la toile depuis plusieurs semaines.

La rumeur a pris de l’ampleur ce weekend avec un rapport de XboxEra affirmant qu’une version PlayStation 5 de Starfield, le jeu de Bethesda Game Studios, serait en développement. D’autres insiders ont ensuite élargi le spectre des spéculations, suggérant que des titres comme Indiana Jones et le Cercle Grandiose jusqu’à Gears of War pourraient suivre la même voie.

En tant que l’un des trois principaux fabricants de consoles de jeu, Microsoft a construit une base de fans fidèles grâce à son catalogue de jeux exclusifs, rendant ces rumeurs particulièrement clivantes.

Traditionnellement réticent à commenter les rumeurs, Spencer a choisi de prendre la parole ce lundi après-midi dans un post sur X (anciennement Twitter), reconnaissant l’importance de ces discussions : « Nous écoutons et nous vous entendons. Nous avons prévu un événement de mise à jour commerciale pour la semaine prochaine, où nous avons hâte de partager plus de détails avec vous sur notre vision pour l’avenir de Xbox. Restez à l’écoute ».

Un événement très important !

Microsoft n’a pas donné plus de détails sur cet événement, laissant planer le mystère sur la date exacte, le format et le contenu qui seront présentés aux fans de Xbox. Cet événement représente une occasion importante pour Microsoft de clarifier sa future stratégie et de répondre aux interrogations de sa communauté.

L’annonce de cet événement et les spéculations entourant l’avenir des exclusivités Xbox soulignent la dynamique changeante de l’industrie du jeu vidéo, où les frontières entre les plateformes deviennent de plus en plus floues. Avec l’attention croissante portée à l’accès multiplateforme et à la connectivité entre les joueurs, l’approche de Microsoft à cet égard pourrait révéler des stratégies novatrices pour l’avenir du gaming.