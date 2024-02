Snapdragon X Elite et Windows : un duo prêt pour la rentrée 2024

Snapdragon X Elite et Windows : un duo prêt pour la rentrée 2024

Microsoft prévoit de lancer la prochaine génération de Windows au milieu de l’année 2024. Cette révélation a été faite par le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, lors d’un appel de résultats de l’entreprise. Amon a discuté de la prochaine itération de Windows en lien avec le futur processeur Snapdragon X Elite, qui sera au cœur de certains ordinateurs portables alimentés par l’IA, un sujet fréquemment abordé par Microsoft comme étant central pour l’année des « AI PI ».

Amon a précisé : « Nous sommes en phase avec le lancement de produits équipés de ce chipset [Snapdragon X Elite] en tandem avec la prochaine version de Microsoft Windows qui intégrera de nombreuses capacités IA de Windows… Nous maintenons la même date, dictée par Windows, soit mi-2024, prêts pour la rentrée des classes ».

La date de sortie prévue pour ces ordinateurs portables, alimentés par le processeur de Qualcomm, est donc fixée à cette période en raison de la sortie de la nouvelle génération de Windows.

Cela confirme les bruits de couloir antérieurs qui suggéraient que la mi 2024 devrait être la date de lancement de la prochaine version de Windows, avec une mention spécifique de juin selon une source (à prendre avec prudence, les plans de Microsoft pouvant évoluer).

Il existe de nombreuses nuances autour de ces rumeurs et déclarations officielles concernant le lancement de la prochaine génération de Windows (des informations ont également été partagées par Intel, ainsi que Qualcomm). Premièrement, clarifions un point : la prochaine version du système d’exploitation de bureau de Microsoft sera-t-elle Windows 12, ou Windows 11 24H2 ?

Alors Windows 11 24H2 ou Windows 12 ?

Nous n’avons pas de réponse définitive, mais toutes les preuves actuelles semblent indiquer que la prochaine sortie sera Windows 11 24H2 — bien que cela n’exclue pas totalement la possibilité de voir arriver Windows 12. Cependant, Windows 12 est probablement plus susceptible de sortir en 2025.

Cependant, même si nous devions avoir Windows 11 24H2 cette année, et non Windows 12, une nouvelle version de Windows est prévue pour 2024. Ce que Microsoft introduit pour le milieu de cette année, c’est une nouvelle plateforme sur laquelle Windows est construit. Cette nouvelle base, appelée Germanium, vise à améliorer les performances et la sécurité sous le capot, des améliorations qui ne seront pas visibles, mais dont les utilisateurs bénéficieront.

Germanium est la plateforme sur laquelle les « AI PC » seront construits, et lorsque le PDG de Qualcomm parle de portables alimentés par Snapdragon X Elite arrivant mi-2024 avec la prochaine version de Windows, il fait référence à Germanium.