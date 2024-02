OPPO Reno12 et Reno12 Pro : une nouvelle ère pour le milieu de gamme

OPPO s’apprête à renforcer sa présence sur le marché des smartphones de milieu de gamme avec l’annonce prochaine des Reno12 et Reno12 Pro. Bien que nous soyons encore à quelques mois de leur lancement prévu en juin 2024, des détails sur ces appareils commencent à émerger, promettant une offre compétitive dans le marché.

Les deux modèles proposeront des écrans OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive. Ils seront équipés de configurations à triple caméra, avec le Reno12 Pro bénéficiant probablement de meilleurs capteurs. Les configurations mentionnées incluent un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un capteur de 8 mégapixels, et un second capteur de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x. Les deux smartphones incluront également des caméras frontales de 50 mégapixels, avec autofocus sur le modèle Pro.

Un point fort sera leur batterie de 5 000 mAh supportant une charge rapide de 67W, promettant une autonomie substantielle et une recharge rapide. En outre, les nouveaux Reno12 et Reno12 Pro seront étanches, avec une certification IP65, ajoutant à leur durabilité.

Ils fonctionneront probablement sous Android 14, offrant les dernières fonctionnalités et optimisations du système d’exploitation.

La principale différence technique entre les deux modèles réside dans le chipset. Le Reno12 intègrera un processeur MediaTek codé « MTK 24M », tandis que le Reno12 Pro embarquera le plus puissant Dimensity 9200 de MediaTek. Les deux modèles offriront 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec une variante de 512 Go disponible pour le Reno12 Pro.

Importance du positionnement tarifaire

Le potentiel succès de ces smartphones dépendra largement de leur positionnement tarifaire. Si OPPO parvient à fixer un prix attractif pour ces smartphones de milieu de gamme, ils pourraient connaître une popularité considérable sur plusieurs marchés, concurrençant efficacement dans un marché de plus en plus compétitif.

Il est conseillé de traiter ces informations comme des rumeurs jusqu’à l’annonce officielle de OPPO. Le paysage des smartphones évoluant rapidement, les détails finaux des Reno12 et Reno12 Pro pourraient varier.