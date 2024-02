De Bard à Gemini : Google réinvente l’accès à l’IA

Google s’apprête à renommer Bard en Gemini, marquant un tournant significatif dans sa stratégie d’intelligence artificielle. Cette décision, révélée grâce à un changelog anticipé repéré par le développeur Dylan Roussel, est prévue pour prendre effet dès cette semaine, selon 9to5Google.

Le changement le plus remarquable est le passage de Bard à Gemini, reflétant l’engagement de Google à fournir un accès direct à l’IA de Google dans tous les pays et langues supportés.

Google added a new changelog for Bard, and — oh boy — it’s a big one!

The availability in Canada is awesome! That said I don’t really understand the limitations with the app. That’s disappointing as someone who lives in Europe.

Oh by the way… https://t.co/xM2snHVYJ9 is real. pic.twitter.com/QKgKrRjmM4

— Dylan Roussel (@evowizz) February 3, 2024