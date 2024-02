Vivo annonce le premier smartphone Snapdragon 7 Gen 3 au monde

Reconnue pour ses smartphones de milieu de gamme et abordable de haute qualité, vivo, vient de dévoiler son dernier modèle : le vivo V30. Le dernier-né de la série V affiche des caractéristiques presque identiques à celles du vivo S18 présenté en Chine en décembre.

Après le succès du vivo V29, ce nouveau modèle se distingue par des améliorations notables telles que des caméras améliorées, une batterie plus grande et le chipset Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm.

Le vivo V30 perpétue l’accent mis par la série V sur la performance des caméras. Il introduit une nouvelle technologie de flash Aura Light améliorée, un capteur de température de couleur et un éclairage sensible à la distance qui ajuste la luminosité en fonction de la distance du sujet. Le système de caméra triple de 50 mégapixels du vivo V30 comprend une caméra principale, une caméra ultra-large et une caméra frontale, toutes de 50 mégapixels, marquant une nette amélioration par rapport au capteur ultra-large de 8 mégapixels du V29.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une luminosité accrue à 2800 nits pour une visibilité extérieure optimisée. Sous le capot, le vivo V30 est alimenté par le chipset Snapdragon 7 Gen 3, fabriqué selon un processus de 4 nm. Il dispose d’un cœur Cortex-A715 cadencé à 2,63 GHz, de trois cœurs Cortex-A715 à 2,4 GHz et de quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz, avec jusqu’à 512 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Malgré son profil mince de seulement 7,45 mm, le V30 est équipé d’une batterie de 5 000 mAh (contre 4 600 mAh pour le V29) qui supporte la charge rapide de 80 W. Le smartphone intègre également un système de refroidissement intelligent de grande taille pour une dissipation de la chaleur plus efficace.

Un lancement dans 30 pays

Le vivo V30 se décline en plusieurs éditions : Bloom White avec un motif de pétales 3D créé par l’engravure de 13 millions de lignes tangentielles sur la surface via photo-lithographie, Waving Aqua offrant une couleur bleu-vert sur une surface en verre élégante avec un motif rappelant les ondulations de l’eau, Lush Green qui change de couleur pour passer du vert au bleu profond sous l’effet des UV, et enfin Noble Black, une teinte classique réalisée avec du verre Fluorite AG.

Le prix du vivo V30 n’a pas encore été annoncé, mais vivo confirme que le smartphone sera disponible dans plus de trente pays, y compris l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Hong Kong, Singapour, le Pakistan, l’Égypte et les Émirats arabes unis. Les informations concernant le prix seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

La compagnie a annoncé le lancement de la série V30 au Mexique le 8 février, nous devrions donc connaître le prix du téléphone plus tard cette semaine.