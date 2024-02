WhatsApp pour iOS adopte les Passkeys : adieu les mots de passe classiques

L’année dernière, WhatsApp a introduit la prise en charge des passkeys pour les utilisateurs d’Android, laissant les utilisateurs d’iOS à l’écart. Cependant, de nouvelles indications suggèrent que cela est sur le point de changer, car les passkeys seraient en train d’arriver dans l’application sur les iPhone et les iPads.

Selon WABetainfo, la source de référence pour les rapports sur WhatsApp, la dernière mise à jour bêta iOS 24.2.10.73 disponible sur l’application TestFlight révèle que Meta travaille à l’ajout de la prise en charge des passkeys pour les utilisateurs iOS. La capture d’écran indique le développement d’une nouvelle section où les utilisateurs pourront créer leurs passkeys dans une future mise à jour de l’application.

La création d’un passkey permet aux utilisateurs de transmettre le code de connexion à 6 chiffres pour accéder à leur compte. Cette fonctionnalité renforce la sécurité et la commodité, car les utilisateurs peuvent utiliser leurs méthodes d’authentification existantes comme Touch ID, Face ID, ou le code d’accès de l’appareil.

Les utilisateurs d’iOS, à partir d’iOS 16, peuvent utiliser des passkeys avec Face ID ou Touch ID, offrant ainsi une alternative plus sécurisée aux mots de passe. Les passkeys impliquent la génération d’une clé publique et d’une clé privée. La clé publique est enregistrée sur la plateforme pour laquelle vous souhaitez créer un passkey, tandis que la clé privée est stockée en toute sécurité sur votre appareil.

Lorsque vous souhaitez vous connecter, votre appareil vérifie votre identité à l’aide de la clé publique. Cette méthode d’authentification fonctionne de manière transparente sur tous les appareils connectés au même compte iCloud.

La révolution des passkeys

La fonction passkeys de WhatsApp pour iOS est encore en cours de développement et devrait être disponible dans une prochaine mise à jour de l’application.

Les passkeys sont de plus en plus répandus dans divers services. Récemment, X (anciennement Twitter) a introduit la prise en charge des passkeys pour ses utilisateurs iOS aux États-Unis, et l’année dernière, Google a fait des passkeys la méthode de connexion par défaut pour les comptes personnels, dans le but de les établir comme la nouvelle norme d’authentification.