X introduit les Passkeys pour iOS aux États-Unis : connexion plus sécurisée et simplifiée

Un nouveau moyen plus sûr de se connecter par le biais de Passkeys sur X serait désormais disponible pour les utilisateurs américains d’iOS, une fonctionnalité qui devrait aider les utilisateurs à obtenir un processus de connexion plus « transparent » avec une meilleure sécurité.

X a annoncé cette nouvelle option de connexion par le biais d’un message sur la plateforme. Les Passkeys utiliseraient l’authentification biométrique, comme Face ID ou Touch ID, un code PIN ou une clé d’authentification de sécurité physique pour authentifier les tentatives de connexion, contrairement aux connexions qui nécessitent simplement une combinaison de nom d’utilisateur et de mot de passe.

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS!

A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account – all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by…

— Safety (@Safety) January 23, 2024