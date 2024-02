Galaxy Z Flip 6 : vers une autonomie accrue avec une batterie de 4 000 mAh

Selon un rapport de GalaxyClub, le prochain Galaxy Z Flip 6 pourrait avoir une plus grande batterie que le Galaxy Z Flip 5, peut-être autour de 4 000 mAh, comme le Galaxy S24.

Le rapport mentionne la possibilité que le Galaxy Z Flip 6 dispose de deux batteries, avec des capacités de 1 097 mAh et 2 790 mAh, soit un total de 3 887 mAh. Comparé à la capacité nominale de 3 880 mAh du Galaxy S24, le Z Flip 6 pourrait être annoncé avec une capacité de 4 000 mAh.

En revanche, l’actuel Galaxy Z Flip 5 a une capacité totale annoncée de 3 700 mAh avec ses unités de 971 mAh et 2 620 mAh. On ne sait pas encore si le Galaxy Z Fold 6 bénéficiera d’une mise à niveau analogue de la batterie. Cependant, le Flip 6 devrait durer plus longtemps que le Flip 5 sur une seule charge.

Les rumeurs indiquent également des améliorations au niveau de l’écran, des caméras et des fonctions d’intelligence artificielle pour le Galaxy Z Flip 6. La fuite suggère un ratio d’aspect plus large, une caméra principale de 50 mégapixels, et de nouvelles capacités d’intelligence artificielle, l’alignant sur la série Galaxy S24.

Les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 devraient être lancés aux alentours du mois d’août, selon les fuites, mais les détails sur les potentielles réductions de coûts et les changements technologiques liés au cadre restent spéculatifs.