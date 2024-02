Galaxy Z Fold 6 de Samsung : un nouveau design pour renverser la concurrence

La série Galaxy S24 est la réponse de Samsung à tous ceux qui pensaient que l’entreprise se reposait sur ses lauriers. Les smartphones pliables de l’entreprise sud-coréenne ont également besoin d’un coup de jeune et, à en croire les nouveaux rendus créés par David Kowalski et Pigtou, le Galaxy Z Fold 6 volera la vedette aux smartphones pliables fabriqués par les entreprises chinoises.

Le Galaxy Z Fold 5 est peut-être l’un des meilleurs smartphones pliables du moment, mais il ne fait pas battre le cœur de tout le monde de la même manière que les smartphones pliables sveltes d’autres entreprises.

Samsung en a eu assez si l’on en croit un brevet déposé par l’entreprise.

Selon le rapport d’aujourd’hui, le Galaxy Z Fold 6 sera plus large que l’itération actuelle, avec des écrans extérieurs et intérieurs plus grands et des rapports d’aspect différents qu’auparavant, faisant écho à des rapports antérieurs.

Samsung pourrait également concevoir un nouveau module de charnière pour s’assurer que le profil plus fin n’a pas d’impact sur la durabilité de l’appareil. L’entreprise semble envisager une charnière à cran avec plusieurs boîtiers centrés autour d’elle de manière symétrique. De cette manière, la charge sur l’écran sera répartie uniformément.

Une nouvelle conception attendue

La charnière à cran d’arrêt fournira vraisemblablement des points d’arrêt stables de sorte que les utilisateurs auront un retour tactile lorsqu’ils plieront ou déplieront le smartphone.

Enfin, les rendus basés sur le brevet montrent également une nouvelle conception de l’ensemble des caméras, avec des modules placés directement à l’arrière de l’appareil, bien qu’il ne soit pas clair si cette partie est également basée sur des informations internes.

Bien que le design du Galaxy Z Fold 6 ne corresponde pas exactement à ce brevet, il est fort probable qu’il soit plus fin et plus large. Le changement de dimensions, ainsi qu’une éventuelle réduction de prix, pourraient aider Samsung à réaffirmer sa domination sur le marché des appareils pliables.