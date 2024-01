Mots de passe et passkeys : quelles sont les différences ?

Dans le paysage en constante évolution de la sécurité numérique, un changement important est en train de se produire qui devrait transformer la façon dont nous protégeons nos identités en ligne. Le passage des mots de passe traditionnels à des passkeys plus avancées et plus sûres gagne du terrain, sous l’impulsion des efforts de l’alliance FIDO. Ce changement vise non seulement à renforcer votre sécurité en ligne, mais aussi à simplifier le processus consistant à prouver votre identité lorsque vous vous connectez à divers services.

Pendant des années, les mots de passe ont été la principale méthode de sécurisation de nos vies numériques. Cependant, ils posent de nombreux problèmes : ils peuvent être facilement devinés, ils sont sensibles aux attaques par hameçonnage et ils sont souvent compromis lors de violations de données.

Les passkeys offrent une solution plus robuste. Il s’agit de clés cryptographiques stockées directement sur votre appareil et qui fonctionnent avec des données biométriques, telles que votre empreinte digitale ou votre reconnaissance faciale, pour vérifier votre identité. Cette approche ne se contente pas de rendre le processus de connexion plus fluide, elle renforce aussi considérablement votre sécurité.

Si vous perdez votre appareil, il n’y a pas lieu de paniquer. Les passkeys sont dotés d’options de récupération analogues à celles auxquelles vous êtes habitué avec les mots de passe. Vous pouvez ainsi retrouver l’accès à vos comptes sans sacrifier la sécurité. L’une des caractéristiques les plus intéressantes des passkeys est leur capacité à se synchroniser entre vos appareils de manière sécurisée. Cette fonctionnalité vous permet d’accéder à vos comptes à partir de n’importe quel appareil sans avoir à vous souvenir d’une multitude de mots de passe différents.

Mots de passe vs. passkeys

Sécurité Mots de passe : Vulnérables au phishing, aux attaques par brute force et peuvent être volés s’ils ne sont pas stockés de manière sécurisée. Passkeys : Plus sûres, elles utilisent des clés cryptographiques. Immunisés contre l’hameçonnage et les attaques par brute force.

Expérience de l’utilisateur Mots de passe : Il faut souvent se souvenir de combinaisons complexes, ce qui peut être peu pratique et conduire à des pratiques peu sûres telles que la réutilisation des mots de passe. Passkeys : Simplifient l’authentification, généralement à l’aide de la biométrie ou d’un code PIN de l’appareil, éliminant ainsi la nécessité de se souvenir des mots de passe.

Stockage Mots de passe : Stockés sur des serveurs, potentiellement exposés en cas de violation de données. Passkeys : La clé privée est stockée sur l’appareil de l’utilisateur et seule la clé publique est stockée sur les serveurs, ce qui renforce la sécurité.

Processus d’authentification Mots de passe : Il s’agit d’envoyer un mot de passe au serveur pour vérification. Passkeys : L’authentification se fait par un processus cryptographique sans envoyer d’informations sensibles sur le réseau.

Vulnérabilité aux menaces courantes Mots de passe : Susceptibles de faire l’objet de diverses menaces telles que les enregistreurs de frappe, l’hameçonnage et les attaques de type « man-in-the-middle ». Passkeys : Résistantes à ces menaces courantes grâce à l’authentification cryptographique.

Gestion Mots de passe : Nécessitent souvent un gestionnaire de mots de passe pour un stockage et une gestion sécurisés. Passkeys : Moins dépendantes d’outils de gestion externes, car elles sont stockées et gérées en toute sécurité sur les appareils de l’utilisateur.

Récupération Mots de passe : Ils peuvent être réinitialisés par e-mail ou par des questions de sécurité, mais ce processus peut présenter un risque pour la sécurité. Passkeys : La récupération peut être plus complexe et repose souvent sur la synchronisation avec un appareil de confiance ou un service de cloud.

Interopérabilité Mots de passe : Universellement acceptés sur les plateformes et les sites Web. Passkeys : Dépendent de la prise en charge de normes telles que WebAuthn, qui se développe mais n’est pas encore universelle.



Une avancée cruciale

Cependant, il est important de rester vigilant lors de l’utilisation de passkeys, en particulier sur des systèmes publics ou non fiables. Les précautions de sécurité qui s’appliquent aux mots de passe sont également valables ici. Pour éviter les failles de sécurité, il est préférable de n’utiliser les passkeys que sur les appareils et les réseaux auxquels vous faites confiance.

Les passe-partout reposent sur l’infrastructure à clé publique (PKI), un framework sophistiqué qui prend en charge des technologies sécurisées telles que SSH, PGP, TLS et SSL. Cette base solide garantit que les passkeys constituent une méthode fiable d’authentification sécurisée.

Si les gestionnaires de mots de passe ont apporté un certain confort, ils ne sont pas exempts de vulnérabilités. Ils peuvent être la proie de tentatives d’hameçonnage ou de violations de bases de données. Lespasskeys, en revanche, offrent une alternative plus sûre, car elles ne transmettent pas la clé secrète au cours du processus d’authentification. Cela réduit considérablement les risques d’être victime d’une cyberattaque.

L’alliance FIDO, qui compte plus de 250 organisations membres, est avant-gardiste de la promotion de l’adoption des passkeys. Le support croissant de cette coalition est un indicateur clair de l’évolution vers un environnement numérique à la fois plus sûr et plus convivial.

Le passage des mots de passe aux passkeys représente une avancée cruciale dans le domaine de la sécurité numérique. Avec le soutien d’une solide alliance et l’intégration de technologies de sécurité éprouvées, nous pouvons espérer un avenir où nos interactions en ligne seront non seulement plus sûres, mais aussi plus pratiques.