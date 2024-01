Apple prépare le terrain pour mars : nouveau MacBook Air et iPad Pro avec puce M3

Selon un nouveau rapport d’un analyste de renom, Apple va faire une entrée fracassante dans le mois de mars, car la société prépare des lancements importants de sa nouvelle technologie, le MacBook Air et l’iPad Pro étant tous deux équipés de puces M3.

Annoncée l’année dernière par Apple, la puce Apple M3 devrait faire ses débuts parmi les appareils avec lesquels elle sera lancée, réorganisant les nouvelles expériences pour les utilisateurs.

L’année dernière, le monde a vu les premières itérations du M3 avec un nouveau MacBook Pro et iMac.

Le Apple M3 sera mis à l’honneur en mars

Année après année, Apple publie de nouvelles mises à jour pour les MacBook, en particulier le MacBook Air qui devrait recevoir une nouvelle mise à niveau de la part de Cupertino avec la puce M3 qui l’incruste. Selon la dernière lettre d’information Power On de Mark Gurman, Apple mettra à jour le chipset utilisé par le MacBook Air, offrant toujours le choix entre les variantes 13 pouces et 15 pouces, toutes deux équipées de la puce M3.

Il a été rapporté qu’il n’y aurait pas de changements radicaux pour le MacBook Air, utilisant le même design et la même apparence qu’auparavant, mais avec la nouvelle et puissante puce.

Cependant, les deux tailles d’écran seront lancées en même temps dans le cadre de cette refonte du M3, contrairement au MacBook Air de 15 pouces de l’année dernière, qui est sorti un an plus tard.

L’iPad Pro M3 s’accompagne d’une nouvelle tablette

La mise à niveau la plus importante est sans doute l’iPad Pro M3. Il s’agirait de la refonte attendue de la tablette, qui disposerait désormais d’un écran OLED de 12,9 pouces. Elle sera rejointe par le Magic Keyboard amélioré avec une base en aluminium, une nouvelle caméra frontale comme ce que d’autres tablettes Android ont offert.

Le MacBook Air et l’iPad Pro d’Apple devraient sortir au mois de mars.

Apple se concentre sur le M3

Après plusieurs spéculations sur le sort de l’iMac et sa prochaine mise à niveau, annoncée pour 2024, Apple a déjoué les pronostics en sortant un nouvel iMac équipé de la dernière puce M3.

En octobre 2023, Apple a présenté au monde l’un de ses événements spéciaux, connu sous le nom de Scary Fast, le jour même que Halloween, en introduisant deux ordinateurs équipés de la puce M3, son dernier développement en 3 nm. Apple a finalement donné un coup de jeune à l’iMac avec son écran de 24 pouces, environ deux ans après l’adoption de la puce M1 par les processeurs Intel.

En outre, il y a eu la mise à jour inattendue du MacBook Pro, qui propose aux utilisateurs les options M3, M3 Pro et M3 Max.

Les analystes et les spéculateurs considèrent que 2024 sera une nouvelle année pour Apple et son M3, et cela concerne les autres ordinateurs et appareils qui utilisent ses puces phares de la série M. La dernière mise à jour de Gurman le confirme, avec le MacBook Air recevant le traitement M3 aux côtés de ses deux variantes de taille, le 13 et le 15 pouces, l’iPad Pro recevant également un nouvel écran de 12,9 pouces avec le chipset de 3 nm.