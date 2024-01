La ROG Ally d’ASUS se renouvelle : une nouvelle génération attendue cette année

Alors que la première console de jeu portable de ASUS, la ROG Ally, a commencé comme un poisson d’avril, elle est actuellement l’une des machines de jeu portables les plus populaires sur le marché.

Il n’est pas surprenant que ASUS travaille déjà sur la prochaine génération de son ordinateur de poche de jeu, la ROG Ally, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Selon Asus, la ROG Ally nouvelle génération devrait sortir cette année. Cela peut sembler un peu précipité, mais c’est un excellent signe pour l’avenir des ordinateurs de poche.

Souvent, lorsque des informations de ce type sortent, il s’agit d’une rumeur ou d’une fuite dont on ne peut être sûr. Cependant, cette fois-ci, l’information provient directement de la source. Arnold Su, vice-président d’Asus Inde pour les PC grand public et les PC de jeu, a déclaré à Techlusive lors d’une interview que la deuxième génération de console portable arriverait « très probablement » cette année.

« Nous lancerons très probablement une console de jeu portable de seconde génération cette année », a déclaré Su. Étant donné que le modèle de première génération est sorti à la mi -2023, il y aurait tout au plus un an et demi entre les deux sorties. Nous ne savons pas ce que contiendra ce nouveau modèle, mais cela semble dangereusement rapide.

Ne vous méprenez pas, le ROG Ally est un ordinateur de poche très performant, et il offre des performances dont la Steam Deck ne peut que rêver. Mais ces petits PC de jeu portables ne se limitent pas aux chiffres bruts et aux taux de rafraîchissement qu’ils peuvent produire dans les jeux AAA — il s’agit de l’expérience globale, et c’est là que l’ordinateur de poche d’Asus rencontre des problèmes.

La concurrence s’intensifie

La Asus ROG Ally, bien que puissant (en grande partie grâce à la puce Ryzen Z1 Extreme d’AMD), n’est pas sans défaut. Même plusieurs mois après sa sortie, l’appareil a eu des problèmes avec les cartes microSD. L’expérience utilisateur laisse également à désirer par rapport à la Steam Deck. Ce n’est pas seulement le fait que la Ally fonctionne sous Windows 11 — ce n’est pas une mauvaise chose en soi ; au contraire, cela le rend plus polyvalent que la Steam Deck. Cependant, quelques mises à jour de la qualité de vie pourraient rendre l’interface plus facile à utiliser.

La bonne nouvelle c’est qu’il s’agit d’une preuve que les consoles de jeu sur PC ne sont pas qu’une mode passagère. La concurrence s’intensifie et le rythme rapide des lancements montre l’appétit du marché. Plus de concurrence entre les fabricants signifie davantage de choix et, espérons-le, de meilleurs produits au final.