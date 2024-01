OpenAI prépare le terrain pour ChatGPT-5 : une nouvelle ère d’IA

Le monde de l’intelligence artificielle est sur le point de faire un nouveau bond en avant, car OpenAI, le populaire laboratoire de recherche de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle, travaille assidûment au développement du ChatGPT-5.

Ce nouveau modèle devrait être disponible dans le courant de l’année et apporter des améliorations substantielles par rapport à ses prédécesseurs, des améliorations qui pourraient redéfinir nos interactions avec la technologie.

L’équipe de OpenAI affine actuellement les versions antérieures de ses modèles d’IA, une tâche complexe qui implique non seulement des ordinateurs plus puissants, mais aussi des idées novatrices qui repoussent les limites de ce que l’IA peut faire. En attendant l’arrivée de GPT-5, il est important de comprendre que ce processus est à la fois gourmand en ressources et en temps.

OpenAI a l’habitude de procéder à des tests approfondis et à des évaluations de la sécurité, comme on l’a vu avec GPT-4, qui a fait l’objet de 3 mois de formation. Cette approche méticuleuse suggère que la sortie de GPT-5 pourrait encore prendre un certain temps, car l’équipe s’est engagée à garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de fonctionnalité.

Détails de ChatGPT-5

Début de la formation : L’entraînement à grande échelle de GPT-5 a probablement récemment commencé.

Étapes préparatoires : OpenAI entraîne généralement des modèles plus petits (environ 1/1000 e de la taille du modèle complet) pour recueillir des informations avant de lancer un entraînement complet.

Ressources informatiques : GPT-5 utilise des ressources informatiques maximales, ce qui indique que le projet est ambitieux.

Durée de la formation et tests de sécurité : L’entraînement de GPT-4 a duré environ 3 mois, suivi des tests de sécurité. Le calendrier de GPT-5 pourrait être similaire.

Les membres de l’équipe rouge : OpenAI a clôturé les candidatures pour son Red Teaming Network, ce qui implique que les testeurs de sécurité sont prêts à évaluer GPT-5 pendant les points de contrôle de la formation.

Versions incrémentales : Il peut y avoir des versions incrémentales, comme GPT 4.2, avant la version finale de GPT-5, car OpenAI peut publier des points de contrôle de l’entraînement.

Capacités de raisonnement : GPT-5 devrait avoir des capacités de raisonnement améliorées, capables de présenter et de vérifier en interne ou en externe ses étapes de raisonnement.

Taille des paramètres : GPT-5 pourrait compter environ 10 fois plus de paramètres que GPT-4, qui devrait en compter entre 1,5 et 1,8 trillion.

Architecture du modèle : Les améliorations pourraient inclure une dimension d’intégration plus importante, davantage de couches et le double du nombre d’experts pour une reconnaissance des formes plus nuancée et plus complexe.

Multimodale : GPT-5 devrait progresser dans le domaine des capacités multimodales, y compris une meilleure intégration du texte, de l’image, de l’audio et éventuellement de la vidéo.

Amélioration de la fiabilité : GPT-5 vise à être plus fiable, éventuellement en évaluant plusieurs réponses et en sélectionnant la meilleure.

Données multilingues : L’ensemble de formation de GPT-5 comprendra probablement davantage de données multilingues, ce qui contribuera à améliorer les performances dans différentes langues.

Interaction en temps réel : Des améliorations de l’interaction vocale en temps réel sont attendues, ce qui réduira la latence des réponses.

Débrouillage du texte : GPT-5, comme GPT-4, pourrait avoir la capacité de traiter et d’interpréter efficacement les textes brouillés.

Calendrier de lancement : Bien que spéculatif, GPT-5 pourrait être lancé vers la fin du mois de novembre 2024, avec des fonctionnalités incrémentales jusqu’en 2025.

Performances comparées : Les attentes suggèrent des améliorations significatives par rapport à GPT-4 dans des domaines tels que le codage, les mathématiques et les domaines STEM.

L’une des perspectives les plus intéressantes pour ChatGPT-5 est son potentiel d’amélioration du raisonnement et de la fiabilité. L’objectif est de créer une IA capable non seulement de résoudre des problèmes complexes, mais aussi d’expliquer son raisonnement de manière claire et compréhensible. Cela pourrait considérablement améliorer la façon dont nous travaillons avec l’IA, en en faisant un outil plus efficace pour résoudre un large éventail de problèmes.

Ce que nous pouvons attendre de GPT-5

On pense que GPT-5 pourrait comporter jusqu’à dix fois plus de paramètres que GPT-4. Cette augmentation pourrait permettre d’améliorer les compétences linguistiques de l’IA et sa capacité à apprendre à partir d’un plus large éventail de données. L’implication d’un groupe diversifié d’experts dans le processus de développement devrait également contribuer à une performance plus raffinée.

Une autre caractéristique attendue de GPT-5 est sa capacité à comprendre et à communiquer dans plusieurs langues. Cette capacité multilingue pourrait ouvrir de nouvelles voies de communication et de compréhension, rendant l’IA plus accessible à un public mondial.

La date de sortie de GPT-5 est provisoirement fixée à la fin novembre 2024. Ce calendrier est stratégique, car il permet à l’équipe d’éviter les distractions du cycle électoral américain et de consacrer le temps nécessaire à la formation et à la mise en œuvre de mesures de sécurité. OpenAI travaille également à l’amélioration des interactions vocales en temps réel, dans le but de créer une expérience plus naturelle et transparente pour les utilisateurs.

Outre ces améliorations, OpenAI étudie la possibilité d’étendre les types de données que GPT-5 peut traiter. Cela pourrait signifier qu’à l’avenir, GPT-5 pourrait être capable de comprendre non seulement du texte, mais aussi des images, du son et de la vidéo. De telles capacités feraient de GPT-5 un outil encore plus polyvalent pour toute une série d’applications.

De gros potentiels

Les initiés de OpenAI ont laissé entendre que GPT-5 pourrait être un produit qui change la donne, suggérant que nous pourrions bientôt assister à des percées qui auront un impact significatif sur l’industrie de l’IA. Les potentiels changements dans la manière dont nous utilisons l’IA dans le cadre professionnel et personnel sont immenses, et ils pourraient redéfinir le rôle de l’intelligence artificielle dans nos vies.

Le développement continu de GPT-5 par OpenAI témoigne de l’engagement de l’organisation à faire progresser la technologie de l’IA. Avec la promesse d’une amélioration du raisonnement, de la fiabilité et de la compréhension du langage, ainsi que l’exploration de nouvelles fonctionnalités, GPT-5 est prêt à laisser une marque significative dans le domaine de l’IA. En attendant son arrivée, l’évolution de l’intelligence artificielle reste un voyage passionnant et dynamique.