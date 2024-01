OPPO ouvre la voie à un retour en Europe avec la résolution de ses problèmes de brevets 5G

Après presque deux ans d’une énorme débâcle sur les brevets, OPPO a résolu les litiges relatifs aux brevets 5G qui l’empêchaient de vendre des téléphones révolutionnaires comme le Find X7 Ultra avec ses deux caméras périscopiques, ou le Find N3 pliable, en dehors de son territoire national.

Elle est parvenue à conclure un accord de licences croisées avec Nokia, qui prétendait que OPPO avait enfreint ses brevets 5G sans payer de redevances, tandis que OPPO a fait valoir qu’elle disposait de 3 300 brevets 5G standard et qu’elle n’avait pas besoin de la propriété intellectuelle de Nokia.

Le drame de longue date qui a gelé les ventes de OPPO dans la plupart des pays européens, notamment en France, l’a empêché de lancer des smartphones comme le OPPO Find X6 Pro l’année dernière, et c’est dommage, car OPPO a généralement une longueur d’avance sur Samsung et Apple en ce qui concerne les spécifications et les performances des smartphones.

L’année dernière, par exemple, le Find X6 Pro a introduit un capteur photo de 50 mégapixels pour le capteur périscopique, permettant d’obtenir une qualité de zoom époustouflante en basse lumière, éclipsant le zoom 10x du Galaxy S23. Samsung a suivi l’exemple et a introduit son propre capteur 50 mégapixels sur l’un des capteurs photo à zoom du Galaxy S24 Ultra.

Cependant, le Find X7 Ultra de OPPO a encore surpassé tout le monde en employant non pas une, mais deux caméras à zoom périscopiques avec des capteurs de 50 mégapixels.

OPPO et OnePlus reviennent-ils sur le marché européen ?

On ne sait pas encore si cela marque la confirmation du retour de OPPO et de sa filiale OnePlus sur le marché européen après leur retrait spectaculaire il y a quelques années. La présidente de Nokia, Jenni Lukander, a déclaré : « Ce nouvel accord — ainsi que les autres accords majeurs concernant les smartphones que nous avons conclus au cours de l’année écoulée — apportera une stabilité financière à long terme à notre activité de licence ».

C’est en 2021 que Nokia a affirmé pour la première fois que OPPO violait son brevet. L’entreprise technologique finlandaise a affirmé que les accords initiaux entre les deux parties étaient devenus caducs et que l’entreprise chinoise avait décidé de ne pas les renouveler. Nokia a donc intenté une action en justice contre OPPO, l’entreprise finlandaise étant surtout connue pour s’opposer aux géants de la technologie pour l’utilisation de leur technologie.

Cette bataille a été longue et durable pour OPPO et Nokia, les deux entreprises ayant constaté les effets considérables de cette décision sur leurs marques.

L’année dernière, des incertitudes planaient sur la disponibilité de OPPO en Europe, les premières rumeurs affirmant que l’entreprise quittait cette région et les pays qui la composent. Cela concerne également la marque OPPO connue sous le nom de OnePlus, avec d’autres discussions concernant son départ au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Depuis 2022, OPPO ne vend plus ses produits en Allemagne, y compris sa filiale OnePlus, mais le dernier accord avec Nokia pourrait rouvrir les portes qui étaient autrefois fermées.

Un lancement en France du Find X7 Ultra ?

Quoi qu’il en soit, maintenant que le conflit entre Nokia et OPPO au sujet du brevet 5G a trouvé une solution pacifique qui comprend probablement un échange de royalties, le Find X7 Ultra pourrait enfin être lancé dans le monde entier, mais peut-être pas au prix de moins de 1 000 euros pour la version 16 Go/512 Go qu’il est maintenant disponible dans le pays.

Néanmoins, il serait probablement encore moins cher que le Galaxy S24 Ultra de Samsung, et puisqu’il possède de nombreuses caractéristiques supérieures, notamment au niveau de la caméra avec le capteur Sony de 1 pouce et l’objectif à optique pliée, la comparaison entre le Find X7 Ultra et le S24 Ultra pourrait s’avérer être le combat le plus épique pour l’âme d’Android jusqu’au lancement de l’été.