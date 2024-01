Le Google Pixel 8 enrichit ses capacités avec la Feature Drop de janvier 2024

Alors que le monde Android bourdonne actuellement autour de la série Galaxy S24 de Samsung et du OnePlus 12, Google vient d’annoncer quelques grandes mises à jour pour la série Pixel 8.

La première mise à jour est une nouvelle couleur Menthe. Elle est disponible pour les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et si vous voulez mon avis, elle est fantastique. Menthe est disponible pour les deux modèles Pixel 8.

Mais une nouvelle couleur n’est pas la seule chose que les utilisateurs de Pixel 8 doivent attendre avec impatience. Google a également commencé à déployer sa Feature Drop de janvier 2024, qui comprend quatre mises à jour principales.

Le premier de ces éléments est Entourer pour chercher. Après avoir fait ses débuts sur la série Galaxy S24 au début du mois, Entourer pour chercher arrive maintenant sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Comme sur le S24, cette fonction vous permet d’encercler n’importe quel élément sur l’écran de votre téléphone et d’effectuer une recherche Google. Il suffit d’appuyer sur le bouton d’accueil/barre de navigation et de le maintenir enfoncé, d’entourer ce sur quoi vous voulez en savoir plus, et le tour est joué.

Les utilisateurs des Pixel 8 et Pixel 8 Pro bénéficient également de Magic Compose dans Messages. Alimenté par la technologie Gen AI de Google, Magic Compose vous permettra de « réécrire un message rédigé dans différents styles. Rendre le son plus professionnel, concis ou même shakespearien ».

Autre nouveauté, Photomoji, qui est exactement ce que l’on pourrait croire. Cela vous permet de sélectionner une photo de vous-même, d’un animal de compagnie ou de toute autre image sur votre téléphone et de la transformer en un autocollant ou une réaction emoji à utiliser dans Google Messages. En plus des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Photomoji est également disponible pour tout smartphone Pixel à partir du Google Pixel 3a et plus récent.

Enfin un thermomètre utile

Enfin, la Feature Drop de janvier 2024 permet d’utiliser le capteur de température du Pixel 8 Pro pour prendre sa propre température corporelle (ou celle de quelqu’un d’autre). Vous utiliserez l’app Thermomètre existante pour effectuer un scan de la température corporelle, et une fois que c’est fait, vous pourrez enregistrer les résultats dans l’application Fitbit.

Google décrit cette fonctionnalité comme étant « de qualité médicale », il semble donc presque certain que l’entreprise a obtenu un certain niveau d’autorisation de la FDA pour utiliser le thermomètre de cette manière. Je ne comprends toujours pas pourquoi Google a décidé d’intégrer un thermomètre dans le téléphone pour commencer, mais vous avez maintenant une utilisation pratique au lieu de vérifier la température de votre café ou quelque chose de stupide.

Outre les mises à jour spécifiques aux Pixel, cette Feature Drop comprend également quelques autres éléments. Partage rapide, que Google a annoncé au début du mois, est désormais disponible pour tous les appareils Android équipés d’Android 6.0 ou d’une version plus récente, les Chromebooks équipés de Chrome OS version 91 ou d’une version plus récente, et les PC Windows équipés d’une version 64 bits de Windows 10 ou d’une version plus récente. La commutation audio transparente s’étend également désormais à la Pixel Watch et à la Pixel Watch 2, ce qui vous permet de déplacer vos Pixel Buds Pro entre votre téléphone Pixel, votre smartwatch et votre tablette en toute simplicité.

Comme c’est toujours le cas avec ces nouveautés, elles commenceront à être déployées pour certains propriétaires de matériel Pixel dès jeudi, et pour d’autres au cours des prochaines semaines.