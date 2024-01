Google Pixel 9 : les rendus révèlent un design rafraîchi et une configuration à triple caméra

Il semble que les prochains smartphones de la série Pixel 9 de Google cesseront d’être secrets bien avant leur lancement officiel plus tard cette année. À peine un jour après que des rendus du Pixel 9 Pro basés sur des fuites aient fait leur chemin en ligne, le Pixel 9 standard a également reçu le même traitement.

Plus récemment, 91Mobiles a partagé ce qu’il prétend être des rendus de conception du Google Pixel 9, qui semble presque identique à sa variante Pro, à l’exception des dimensions plus petites. Les côtés sont plats et semblent imiter sans complexe la formule qu’Apple a introduite avec la série iPhone 12 et qu’elle a poursuivie avec l’iPhone 15.

Mais c’est la face arrière qui subit la transformation la plus notable. Au lieu de la bosse de la caméra qui s’étend d’un bord vertical à l’autre sur la série Google Pixel 8, et le duo Pixel 7 avant lui, la paire Pixel 9 semble favoriser un design en forme de pilule. Et cette bosse de caméra flottante inspirée des yeux de cyclope n’est pas simplement une touche esthétique cette fois-ci.

Les présumés rendus imaginent une configuration à triple caméra pour le Pixel 9, une première pour un smartphone Google non Pro. En supposant qu’il s’agisse de la vraie affaire, nous sommes en présence d’un capteur photo haute résolution ordinaire associé à un capteur photo à angle ultra-large et à un objectif zoom dédié.

En regardant l’image de plus près, on remarque une découpe rectangulaire pour le troisième objectif, ce qui laisse présager qu’il s’agit d’une caméra zoom de type périscope, qui fait généralement son apparition sur des smartphones haut de gamme comme le Galaxy S24 Ultra. Une autre amélioration notable semble être le capteur de température, qui a été exclusif au Pixel 8 Pro jusqu’à présent.

Rendez-vous en octobre

À ce stade, nous ne savons pas grand-chose sur les entrailles du smartphone, mais les fuites n’auront pas besoin de beaucoup de temps pour déterrer ces informations. L’écran serait de 6,1 pouces, ce qui est habituel pour le « petit » Pixel.

Les fuites suggèrent que le processeur Tensor de 4e génération qui alimente le Pixel 9 sera basé sur le processus 3 nm, et que les responsabilités de fabrication reviendront une fois de plus aux laboratoires de semi-conducteurs de Samsung, avec quelques demandes personnalisées de l’équipe de Google en remorque.

Pour l’instant, tout ce que nous avons, ce sont ces fuites de rendus et une vidéo à 360 degrés représentant le Pixel 9 dans une teinte bleue familière qui semble s’inspirer du Pixel 8 Pro. Mais étant donné l’histoire de Google, d’autres couleurs sont certainement prévues.

L’attente sera longue avant que la série Google Pixel 9 n’apparaisse dans les rayons des magasins. La série Pixel 8 a eu droit à une cérémonie d’annonce officielle en octobre 2023, ce qui signifie que nous sommes encore à trois bons trimestres fiscaux de l’arrivée du Pixel 9 sur le marché.