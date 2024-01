OPPO révèle le Find X7 Ultra : un nouveau joueur dans la course au meilleur photophone

OPPO vient d’annoncer son flagship pour 2024, le Find X7 Ultra, et le nouveau nom et la date de sortie suggèrent qu’il pourrait faire au Galaxy S24 Ultra de Samsung ce que les spécifications du X6 Pro ont fait au S23 Ultra, à savoir le battre à son propre jeu, le zoom photographique.

Au lieu de courir après le nombre de zooms, OPPO installe de grands capteurs de haute qualité sur toute la plage de zoom et, c’est la meilleure approche lorsqu’il s’agit de prendre des photos avec un zoom dans des conditions de faible luminosité.

Le X6 Pro a toujours produit de meilleures photos avec le zoom nocturne que le S23 Ultra, même au niveau de zoom 10x qui est censé être le grossissement optique natif du smartphone de Samsung. On en attend pas moins du OPPO Find X7 Ultra, puisqu’il s’agit du premier smartphone équipé de deux caméras à zoom périscopique et à optique repliée !

Fidèle à sa philosophie de la caméra principale, OPPO présente sur le Find X7 Ultra non pas un, ni deux, mais un système de quadruple caméra principale de 50 mégapixels, avec deux kits de zoom périscopique uniques, dotés chacun d’un capteur de 50 mégapixels.

Les autres caractéristiques photographiques remarquables de ce qui est déjà l’un des meilleurs photophones de 2024 sont le capteur Sony LYT-900 de seconde génération de 1 pouce du capteur principal et le capteur Sony LYT-600 personnalisé de 50 mégapixels utilisé pour l’appareil photo ultra-large. Ajoutez à cela le plus grand capteur de zoom périscopique de tous les smartphones — un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels de 1/1,56 pouce — et le capteur Sony IMX858 de 50 mégapixels de 1/2, 51 pouce à l’extrémité de l’objectif zoom périscopique 6x, et le Find X7 Ultra devient la machine à photographier polyvalente par excellence.

Prouesse photo

Ses prouesses en basse lumière s’étendent désormais du télémacro de 14 mm à la focale équivalente de 270 mm avec la même qualité, grâce au nouveau moteur d’image HyperTone. Le système HyperTone, alimenté par l’IA, vise à mettre fin aux photos HDR à l’aspect peu naturel que de nombreux efforts de photographie computationnelle produisent aujourd’hui. OPPO affirme que HyperTone « protège l’intégrité de la photo, en préservant les hautes lumières, les ombres et les tons moyens avec un aspect naturel », et la comparaison des échantillons de la caméra du Find X7 Ultra avec et sans HyperTone ci-dessous prouve son point de vue.

Il va sans dire que la plage de zoom de haute qualité la plus complète sur un smartphone permet également de réaliser des portraits et des macrophotographies époustouflants. Le mode Portrait du Find X7 Ultra augmente les longueurs focales disponibles à quatre — 23 mm, 44 mm, 65 mm et 135 mm — chacune « calibrée sur un objectif Hasselblad différent, produisant un bokeh cinématographique avec une profondeur d’avant-plan et d’arrière-plan » qui peut isoler le sujet jusqu’à un seul cheveu. Le mode portrait Hasselblad de OPPO est désormais « incroyablement respectueux des différences individuelles », représentant fidèlement les teintes de la peau et les traits du visage jusqu’à une distance de 9 m du sujet.

Enfin, toute cette incroyable ingénierie de la caméra du smartphone s’accompagne du nouveau Hasselblad Master Mode pour des contrôles manuels avancés sur l’ISO, la vitesse d’obturation, l’EV, la mise au point et la balance des blancs, ainsi que sur la saturation, le contraste, la netteté et même le contrôle de la vignette, en accord avec l’expérience des résultats de l’emblématique caméra Hasselblad X2D 100 C. Dans le nouveau mode Master, les « photographes professionnels exigeants » peuvent désormais capturer dans un nouveau format RAW MAX1 avec 13 paliers de plage dynamique et une profondeur de couleur impressionnante de 16 bits dans l’espace colorimétrique BT2020. Nous mettons l’appareil photo Find X7 Ultra à l’épreuve et vous ferons un compte-rendu de toutes les festivités.

Design et spécifications

La gamme d’écrans OPPO, qui bat des records, est présente sur le Find X7 Ultra, avec une luminosité maximale de 4 500 nits, un taux de rafraîchissement granulaire et toutes les certifications HDR Dolby Vision que vous souhaitez. OPPO calibre chaque panneau individuellement pour vous offrir une présentation des couleurs optimale, digne du kit de caméras de classe DSLR à l’arrière et de son nouveau moteur d’image HyperTone.

Comme d’habitude, OPPO a équipé le Find X7 Ultra des dernières spécifications des smartphones phares, avec le processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage flash. Comme d’habitude, l’entreprise ajoute un petit quelque chose pour différencier ses smartphones, comme un blaster IR pour contrôler votre téléviseur, votre climatiseur ou d’autres appareils électroniques de maison.

La grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh peut être rechargée complètement en moins de 30 minutes avec le bloc de charge de 100 W, et OPPO propose également une recharge sans fil de 50 W, plus rapide que les recharges filaires du Galaxy S24 Ultra.

Prix et disponibilité

Toutes les spécifications d’affichage et de caméras que OPPO a réussi à intégrer dans le Find X7 Ultra sont proposées à un prix qui n’est pas plus élevé que celui du Galaxy S24 Ultra.

« Le Find X7 Ultra sera limité au marché intérieur chinois pour le moment. Nous n’avons actuellement aucun plan pour le sortir de Chine, je le crains (sic) », a déclaré Arne Herkelmann, responsable de la gestion des produits chez OPPO, en réponse à une question d’Android Authority lors d’un briefing avec les médias.

Espérons que OPPO changera d’avis et soit en mesure de régler son différend juridique avec Nokia, ce qui est considéré comme l’une des principales raisons pour lesquelles la série Find X n’a pas été commercialisée dans le monde entier.