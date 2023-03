Le OPPO Find X6 Pro est le dernier smartphone à être doté d’un énorme capteur photo de 1 pouce

OPPO a rejoint Xiaomi et sa société sœur Vivo en incluant un énorme capteur photo de type 1 pouce dans son dernier smartphone, le Find X6 Pro, qui ne lésine pas non plus sur les caractéristiques des appareils photo à téléobjectif et ultra-large. Il est lancé aujourd’hui en Chine aux côtés du Find X6 classique.

En Chine, le Find X6 Pro est proposé à partir de 5999 yuans (environ 810 euros) pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et jusqu’à 6999 yuans (environ 950 euros) pour 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Find X6 non Pro est quant à lui proposé à partir de 4499 yuans (environ 610 euros) pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Avec le Find X6 Pro, OPPO introduit une toute nouvelle conception pour ses flagships de la série Find. Le bloc de caméra est désormais centré, ce qui donne au smartphone un aspect beaucoup plus symétrique et améliore l’ergonomie, car il n’y a plus de risque que votre index se glisse dans le cadre, comme c’est souvent le cas avec les appareils photo en coin.

Le nouveau positionnement de la caméra n’est pas la seule décision de design agréable à l’œil, puisque le Find X6 Pro est livré avec une version de design bicolore qui ressemble aux appareils photo classiques d’antan et qui divise non seulement la couleur du combiné au milieu du bloc, mais aussi les matériaux de la carrosserie.

La partie supérieure en verre présente une finition métallique, suivie d’une partie en cuir végétal, ce qui en fait une pièce unique dans le design conceptuel d’un smartphone, ce qui est rare de nos jours. Les modèles purement vitrés, disponibles en noir et en vert, bénéficient d’un design différent, avec un verre antireflet et une finition qui brille sans être sujette aux traces d’empreintes digitales.

Focus sur la photo

Le capteur photo principal du Find X6 Pro est la star du smartphone, et utilise le capteur Sony IMX989 de 50 mégapixels de type 1 pouce. Mais, OPPO tient à ce que vous sachiez qu’il n’a pas oublié les caméras secondaires à téléobjectif et ultra-large du smartphone. OPPO affirme que les capteurs Sony IMX890 de 50 mégapixels et de 1/1,56 pouce utilisés pour ses caméras ultra-large et périscopique sont respectivement “plus grands que n’importe quelle caméra grand-angle à ce jour” et “le plus grand capteur de n’importe quelle caméra téléobjectif de smartphone sur le marché“. Ce capteur est aussi grand que celui que Samsung utilise pour le capteur photo principal de ses récents smartphones Galaxy S23 et S23+, pour référence.

Évidemment, la taille du capteur est loin d’être un critère déterminant pour la qualité de l’image, surtout lorsque la plupart des smartphones s’appuient fortement sur le logiciel pour la photographie. OPPO a donc également des fonctionnalités logicielles dans ses cartons, comme une collaboration avec Hasselblad, qui a donné lieu à un mode portrait sur le Find X6 Pro, conçu pour émuler les “couleurs et la profondeur de champ” des objectifs XCD30 et XCD80 du fabricant suédois d’appareils photo.

L’appareil photo ultra-large du Find X6 Pro a un champ de vision de 110 degrés, une ouverture de f/2.2 et peut prendre des photos macro avec une distance de mise au point minimale de 4 cm. Quant au téléobjectif Periscope, il offre un zoom optique 3x et un zoom hybride 6x.

Hasselblad ne dit peut-être pas grand-chose aux non-initiés à la technologie, mais il est l’un des fabricants suédois d’appareils photo et de matériel photographique les plus respectés. Ses appareils photo se trouvent à l’intérieur de certains des meilleurs appareils photo numériques de Sony, mais plus récemment, la société s’est associée à des fabricants de smartphones comme OnePlus et OPPO.

La série OnePlus 9 est le premier smartphone équipé de capteurs photo produits en partenariat avec Hasselblad. Il y a un an, OPPO et Hasselblad ont annoncé un partenariat de trois ans pour développer conjointement des technologies d’appareil photo pour la série Find X6. Le premier produit à bénéficier de cette technologie est le OPPO Find X5, vous pouvez donc imaginer pourquoi je suis impatient de mettre la main sur ce nouvel opus.

Des spécifications digne d’un flagship

En dehors des caméras, qui se trouvent dans une énorme bosse circulaire à l’arrière du téléphone, le Find X6 Pro offre un ensemble de spécifications digne d’un flagship. Il est équipé du dernier processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, et possède une batterie de 5 000 mAh qui peut être rechargée rapidement à 100 W avec un câble et à 50 W sans fil.

Il dispose également d’un écran OLED de 6,82 pouces à 120 Hz avec une luminosité maximale de 2 500 nits et d’une découpe en forme de poinçon pour sa caméra frontale de 32 mégapixels. Il est certifié IP68 pour sa résistance à la poussière et à l’eau, et est proposé avec une RAM de 12 ou 16 Go et un espace de stockage de 256 ou 512 Go.

Le lancement d’aujourd’hui ne concerne que le marché chinois et, pour l’instant, OPPO n’annonce pas de lancement international pour le Find X6 Pro ni pour le Find X6.