La Galaxy Ring est apparemment très légère, et attendue cette année

Si la série Galaxy S24 n’a pas suffisamment attiré votre attention, une annonce faite par Samsung à la toute fin de l’événement Unpacked de la semaine dernière l’aura certainement fait. L’entreprise a créé la surprise en annonçant le très attendu wearable Galaxy Ring alors qu’elle clôturait l’événement. La Galaxy Ring est un produit très attendu.

Elle marque l’entrée de Samsung dans une nouvelle catégorie d’appareils portables, une catégorie dans laquelle la société a le potentiel d’éclipser tous les acteurs existants et d’établir sa domination. De nouvelles informations sur la Galaxy Ring ont commencé à circuler et elles semblent prometteuses.

Samsung a présenté son premier tracker de santé et de fitness en forme de bague la semaine dernière lors de l’événement Galaxy Unpacked 2024. La société a présenté le design de la Galaxy Ring et a indiqué qu’elle serait bientôt disponible. La société n’a pas révélé grand-chose, y compris ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité. Elle a réussi à garder la Galaxy Ring bien secret.

Aujourd’hui, un nouveau rapport prétend dévoiler les secrets de la Galaxy Ring. Selon Avi Greengart, un analyste technique qui a travaillé pour Intel et JupiterResearch, la Galaxy Ring est incroyablement légère. Il affirme avoir eu une expérience pratique avec le produit et précise qu’il sera disponible en trois finitions (ou couleurs ?). Le wearable serait disponible en plusieurs tailles (jusqu’à 13) et sera lancé dans le courant de l’année.

D’après les images, il semblerait qu’il soit équipé d’un moniteur de fréquence cardiaque et de broches (pour la recharge) à l’intérieur. Par ailleurs, le responsable de Samsung MX,TM Roh, a déclaré que certaines personnes n’aimaient pas porter des smartwatches encombrantes pendant leur sommeil, et qu’un appareil comme la Galaxy Ring était donc plus confortable et plus pratique pour ces utilisateurs.

Des technologies de capteurs de pointe

Un porte-parole de Samsung a déclaré à The Verge que la Galaxy Ring est équipée de « technologies de capteurs de pointe » et qu’elle permettra aux utilisateurs de gérer leur santé et leur forme physique grâce à une « approche complète et simplifiée » du bien-être à domicile.

L’appareil sera probablement équipé d’un système de surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2, d’un système de suivi du sommeil et d’un système de suivi de l’entraînement, et il synchronisera très probablement les données avec Samsung Health.

Il est possible que la Galaxy Ring fonctionne avec la Galaxy Watch pour offrir un suivi plus précis de la santé, du sommeil et de l’entraînement. Oura Ring est la bague de suivi de la santé la plus populaire à l’heure actuelle, et Samsung est la première grande marque technologique à présenter son dispositif de suivi de la condition physique en forme d’anneau.