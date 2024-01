WhatsApp prépare une fonctionnalité de partage de fichiers sans fil

WhatsApp ajoute chaque année un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, mais l’une d’entre elles risque de vous dérouter. Parmi toutes les fonctionnalités demandées par les utilisateurs, WhatsApp semble travailler sur une fonction permettant de partager des fichiers sans fil. Cette fonctionnalité fonctionne apparemment sur des appareils proches les uns des autres.

Cette fonctionnalité s’ajoute aux systèmes de partage de fichiers déjà présents sur les smartphones Android et les iPhone. Comme l’a repéré WABetaInfo, la version bêta (2.24.2.20) de WhatsApp pour Android dispose d’une fonction de partage de fichiers qui fonctionne sur les appareils à proximité, et tous deux doivent avoir l’écran Personnes à proximité ouvert pour envoyer ou recevoir des fichiers. Si le numéro de téléphone de l’autre personne ne se trouve pas à proximité, leurs appareils ne seront pas visibles l’un pour l’autre.

En outre, pour créer une demande de partage, l’une des deux personnes souhaitant partager des fichiers sans fil doit ouvrir l’écran Personnes à proximité et secouer son appareil. Cela nous rappelle une application iPhone de partage de fichiers appelée Bump, qui a été très populaire en 2011. Cette nouvelle fonctionnalité prend apparemment en charge des fichiers d’une taille maximale de 2 Go.

Il semble que la nouvelle fonction de partage de fichiers permette de chiffre les informations de bout en bout. Les numéros de téléphone des utilisateurs seront également masqués pour plus de confidentialité, ce qui vous permettra de partager confortablement des fichiers avec des personnes qui ne figurent pas dans votre liste de contacts. Tout comme Partage rapide, la solution de WhatsApp pourrait s’appuyer sur les données cellulaires et le Wi-Fi, ainsi que sur Bluetooth, Bluetooth LE et WebRTC pour le partage en ligne et hors ligne.

Encore en test

Cette fonctionnalité est encore testée en interne par WhatsApp et pourrait être proposée aux utilisateurs dans le courant de l’année.

D’après ce que nous pouvons comprendre, cette méthode de partage de fichiers ne pourrait être utile que pour partager des fichiers entre des appareils Android et des iPhone. Sinon, les méthodes de partage de fichiers natives sur Android (Partage rapide) et iOS (AirDrop) sont plus faciles et plus rapides à utiliser. Partage rapide a récemment été fusionné avec Partage à proximité pour faciliter les choses dans l’écosystème Android.