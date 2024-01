Snapdragon 8 Gen 4 : prêt à battre les records de performance mobile

Qualcomm présentera ses propres cœurs Oryon personnalisés dans le processeur d’application (AP) Snapdragon 8 Gen 4 de cette année, qui devrait être officiellement présenté en octobre.

Un échantillon de la puce a été testé et les résultats ont été partagés sur « X » par @faridofanani96. Selon le post de ce dernier, l’échantillon d’ingénierie Snapdragon 8 Gen 4 aurait été capable de faire tourner Genshin Impact pendant 45 minutes à une résolution de 1080p avec une performance stable, censée être à la vitesse de 60 fps à laquelle le jeu est plafonné.

Rumor: someone claims he has got an engineered Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) machine, said to be able to run Genshin Impact for up to 45 minutes with 1080p resolution. He also said it was stable.

— Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) January 19, 2024