La puce Snapdragon 8 Gen 4 pourrait être produite par TSMC et Samsung Foundry

En avril dernier, Revengus a déclaré que Qualcomm pourrait faire appel à un double fournisseur pour le SoC Snapdragon 8 Gen 4 en 3 nm, ce qui signifie qu’il serait fabriqué à la fois par TSMC et par Samsung Foundry.

Aujourd’hui, le célèbre analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, affirme la même chose. Avec l’effondrement des ventes de smartphones, Qualcomm est en difficulté et a récemment licencié 415 employés. Le coût élevé associé à la production en 3 nm de TSMC est probablement la raison pour laquelle le Snapdragon 8 Gen 3 continuera d’être fabriqué par TSMC en utilisant le nœud en 4 nm.

En outre, les dépenses liées à l’utilisation du prochain nœud 20A d’Intel ont contraint Qualcomm à cesser de développer des puces pour Intel en utilisant le nœud 20A (qui équivaut à 3 nm). En conséquence, Kuo estime que la R&D et la production de masse d’Intel en 18A sont confrontées à « l’incertitude et au risque ». TSMC et Samsung Foundry sont donc les seules options viables pour la production du Snapdragon 8 Gen 4.

Qualcomm pourrait s’en tenir à TSMC pour le Snapdragon 8 Gen 4, d’autant plus que le nœud de processus 3 nm de seconde génération du fondeur, N3E, devrait être moins onéreux que l’actuel nœud N3B, utilisé pour construire le SoC A17 Bionic. Ce SoC équipera les modèles iPhone 15 Pro cette année. Le problème est que si Qualcomm souhaite que seul TSMC fabrique son chipset phare pour les smartphones de 2024 à l’aide d’un nœud de 3 nm, elle devra peut-être payer une prime au fondeur pour obtenir la capacité de production de 3 nm dont le concepteur de puces a besoin.

L’une des solutions consisterait à faire en sorte que le chipset Snapdragon 8 Gen 4 provienne à la fois de TSMC et de Samsung. Les rendements de ce dernier se sont suffisamment améliorés pour en faire une option légitime pour Qualcomm. Il est intéressant de noter que le processus de 3 nm de Samsung inclut l’utilisation de transistors Gate-all-around (GAA) qui entourent le canal sur les quatre côtés, réduisant ainsi les fuites de courant et augmentant le courant d’entraînement. Les puces fabriquées à l’aide de ces transistors offrent également un contrôle plus précis du flux de courant et présentent des performances plus rapides tout en consommant moins d’énergie.

Une bonne nouvelle pour le Galaxy S25 ?

Étant donné que le processus 3 nm de TSMC utilise des transistors FinFET de la « vieille école », on pourrait affirmer que le Snapdragon 8 Gen 4 de Samsung devrait être plus performant que la même puce provenant de TSMC.

La double source d’approvisionnement a déjà été utilisée dans l’industrie des smartphones en ce qui concerne les puces. En 2015, Apple a utilisé à la fois TSMC et Samsung Foundry pour fabriquer la puce A9 utilisée pour l’iPhone 6 s et l’iPhone 6 s Plus. Les puces de Samsung ont été fabriquées à l’aide de son nœud de 14 nm, tandis que TSMC a utilisé son nœud de 16 nm. La taille de la matrice de la version Samsung de l’A9 était légèrement plus petite, ce qui signifie qu’Apple a pu obtenir plus de puces complètes de Samsung à partir de la même tranche de silicium de 300 mm que de TSMC.

Depuis, Apple s’en est tenu à TSMC pour la production de ses SoC des séries A et M.