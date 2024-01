Les Apple Store se transforment en salon pour accueillir le Vision Pro

Alors qu’Apple met la dernière main aux préparatifs de la sortie du Vision Pro le 2 février, de nouveaux détails apparaissent sur la manière dont l’entreprise prévoit de présenter le casque de réalité mixte aux personnes visitant ses boutiques.

Le Vision Pro étant le produit le plus important lancé par Apple depuis le lancement de l’Apple Watch il y a près de 10 ans, le géant de la technologie ne laisse rien au hasard. Le personnel des Apple Stores aux États-Unis, où le Vision Pro sera lancé en premier, a reçu une formation spéciale sur la manière d’offrir aux clients la meilleure expérience possible avec le casque dès le départ.

Les visiteurs des magasins pourront manipuler le Vision Pro sur des tables d’exposition, mais ils sont encouragés à prendre rendez-vous pour une démonstration individuelle de l’appareil, au cours de laquelle ils pourront le porter et en découvrir les capacités, selon Mark Gurman, un informateur d’Apple.

Dans sa dernière lettre d’information Vision On publiée dimanche, Mark Gurman affirme qu’environ 50 des plus grands magasins Apple aux États-Unis disposeront d’un nouvel espace confortable pour les séances de démonstration, afin de reproduire un environnement personnel, c’est-à-dire l’environnement typique dans lequel le Vision Pro sera le plus probablement utilisé. « L’installation comprendra une paire de bancs en forme de croissant avec du faux cuir qui permettra à plusieurs clients de s’asseoir et d’essayer l’appareil en même temps », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y aura « même de la moquette sur le sol pour imiter un salon ».

Dans les magasins où Apple opte pour une configuration plus simple, la séance de démonstration se déroulera probablement sur une table dédiée avec des sièges.

Un processus d’achat revu

Dans un message posté sur les réseaux sociaux après la publication de sa lettre d’information, Gurman a donné plus de détails sur le processus de vente prévu.

Il a indiqué que les clients qui commandent le Vision Pro en ligne et qui viennent le chercher en boutique auront trois possibilités : soit prendre l’appareil et partir, soit participer à la démonstration en magasin, soit procéder à une installation individuelle avec un employé pour confirmer la taille et l’ajustement qui ont été spécifiés au moment de la commande.

Si un client rentre chez lui et installe son nouveau casque Vision Pro pour se rendre compte qu’il ne lui convient pas, il peut retourner au magasin pour résoudre le problème.

Gurman décrit l’emballage du Vision Pro comme étant « géant — de la taille de deux boîtes Mac Studio ou d’une grande boîte à chaussures », ajoutant que les acheteurs se verront offrir un sac commémoratif, analogue à celui offert pour l’iPhone original en 2007.

Tous les modèles déjà vendus

Notamment, certains magasins « prévoient une disponibilité limitée, voire nulle, le jour même pour les produits non précommandés ». Gurman a déclaré que le stock initial d’Apple pour le week-end de lancement est d’environ 80 000 unités, qui ont été vendues dès la première heure des précommandes vendredi.

Le Vision Pro coûte 3 499 dollars pour la version de base, mais il est possible de dépenser jusqu’à 4 547 dollars.