Le Dimensity 9400 de MediaTek prêt à surclasser le Snapdragon 8 Gen 4 ?

Un cadre de Qualcomm a précédemment indiqué que le Snapdragon 8 Gen 4 serait plus cher que son prédécesseur. L’écart de prix plus important devrait aider MediaTek à attirer les fabricants de smartphones chinois qui auraient normalement équipé leurs smartphones du chipset de Qualcomm.

Une précédente rumeur indique qu’une fois de plus, MediaTek n’inclura pas de cœur à faible consommation d’énergie dans le chipset phare de l’année prochaine . Le Dimensity 9400 et son rival, le Snapdragon 8 Gen 4 , seront tous deux fabriqués à l’aide du nœud de processus 3 nm de TSMC, mais la puce de MediaTek devrait avoir un écart de prix important par rapport à l’AP de Qualcomm, car ce dernier présentera les nouveaux cœurs Oryon personnalisés du concepteur de puces, qui remplaceront les cœurs Cortex d’Arm.

Plus récemment, un test de résistance appliqué au Dimensity 9300 a entraîné un ralentissement de la puce de 46 %, bien que MediaTek ait une fois de plus défendu sa conception. Cette fois, elle a qualifié le test de stress de « défectueux ». Si vous pensiez que MediaTek reviendrait à une configuration plus typique des clusters pour le Dimensity 9400 de l’année prochaine, vous devriez y réfléchir à deux fois.

MediaTek a attiré les projecteurs sur elle avec le processeur d’application (AP) Dimensity 9300 en n’incluant aucun groupe de cœurs d’efficacité de faible puissance sur la puce et en chargeant le chipset avec quatre cœurs de CPU Prime Cortex-A4 et quatre cœurs de CPU de performance Cortex-A720.