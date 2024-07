Accueil » La série OPPO Find X8 serait équipée d’une puce Dimensity 9400 et de 4 caméras

La série OPPO Find X8 serait équipée d’une puce Dimensity 9400 et de 4 caméras

La série OPPO Find X8 serait équipée d'une puce Dimensity 9400 et de 4 caméras

OPPO s’apprête à rafraîchir sa gamme de flagships avec le lancement des Find X8, Find X8 Pro et Find X8 Ultra, prévu entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Alors que les détails commencent à émerger, voici un aperçu de ce que la marque chinoise nous réserve.

Selon les premières rumeurs, les OPPO Find X8 et Find X8 Pro seront équipés du processeur Dimensity 9400 de MediaTek. Ce choix stratégique pourrait offrir une performance et une efficacité énergétique améliorées pour ces deux modèles.

En revanche, le Find X8 Ultra se démarquera avec le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, un chipset encore non annoncé mais qui promet d’apporter des performances exceptionnelles à ce modèle haut de gamme.

Innovations technologiques et fonctionnalités avancées dans la série Find X8

Une source fiable, Digital Chat Station, a révélé que l’un des prochains flagships de OPPO sera doté d’un processeur Dimensity 9400 et d’une configuration à quatre caméras. Ce dispositif comprendra deux caméras téléobjectif périscopiques, dont une équipée du capteur Sony IMX882. La caméra principale utilisera un capteur Sony LYT-808, garantissant des photos de haute qualité.

Parmi les autres caractéristiques notables, on retrouve un écran à résolution 1.5K, un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran et une grande batterie en silicium. Ces éléments suggèrent que les Find X8 et Find X8 Pro partageront de nombreuses similitudes, en particulier au niveau du matériel.

Une différenciation subtile entre les modèles

Le Find X8 Ultra se distinguera par un écran à résolution 2K et des performances supérieures grâce à son chipset Snapdragon. Ce modèle est attendu pour début 2025, tandis que les Find X8 et Find X8 Pro devraient être disponibles dès octobre-novembre 2024.

Avec ces nouvelles informations, OPPO semble prêt à renforcer sa position sur le marché des smartphones en proposant des innovations significatives et des performances de pointe. Les attentes sont élevées, et il ne fait aucun doute que la série Find X8 saura captiver l’attention des consommateurs.