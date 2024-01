Le Galaxy S24 est le premier smartphone à offrir le HDR sur Instagram et Snapchat

Le Galaxy S24 est indéniablement le smartphone le plus avancé de Samsung à ce jour, non seulement grâce à ses nouvelles fonctions d’IA, mais aussi grâce à de nombreuses technologies qui le rendent plutôt unique sur un marché très concurrentiel.

L’une des caractéristiques qui constituent une première non seulement pour l’entreprise sud-coréenne, mais aussi pour l’ensemble du marché des smartphones est la capacité du Galaxy S24 à préserver la qualité des photos lorsqu’elles sont publiées sur des applications sociales tierces telles qu’Instagram et Snapchat.

L’appareil phare de Samsung s’intègre désormais directement aux applications mobiles en HDR pour améliorer le partage social. De nombreuses fonctionnalités de la caméra du téléphone, notamment la photographie nocturne et la stabilisation vidéo, seront également disponibles lors de la capture de photos et de vidéos à l’aide des appareils photo d’Instagram.

Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de faire une capture d’écran du viseur analogue à celui d’un capteur photo lorsque vous utilisez des applications sociales tierces. Grâce au partenariat entre Samsung et Instagram, toutes les capacités de l’appareil photo du Galaxy S24 sont directement accessibles depuis l’application sociale.

De plus, lorsque vous souhaitez partager une photo de la Galerie, les photos sont affichées en Super HDR et peuvent être partagées dans leur pleine résolution depuis le Galaxy S24. De plus, Super HDR permet aux utilisateurs du Galaxy S24 d’avoir un aperçu avant de prendre une photo qu’ils souhaitent partager sur des applications sociales tierces.

Il s’agit sans aucun doute d’une nouvelle fonctionnalité intéressante et utile qui permettra aux influenceurs d’améliorer leurs posts sur Instagram et Snapchat. On ne sait pas encore si cette nouvelle fonctionnalité sera ajoutée à l’un des précédents flagships de Samsung ou aux autres appareils Galaxy de la société, mais il est tout à fait possible que cela se produise ultérieurement.